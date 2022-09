Nog acht races heeft Charles Leclerc om de achterstand op Max Verstappen te verkleinen. Het lijkt er echter niet op dat de Monegask de kans groot acht dat hij de Nederlander van zijn tweede titel kan afhouden: de Ferrari-coureur is al gestopt met het tellen van de punten.

Het gaat namelijk om een achterstand van maar liefst 98 punten, waardoor Leclerc ook weet dat er een uitzonderlijk wonder nodig is om er nog iets aan te veranderen. De Monegask hoopte op Spa-Francorchamps weer wat in te lopen op de Nederlander, maar het was de Red Bull-coureur die domineerde en nog een stap dichterbij zijn tweede titel kwam.

Leclerc kijkt tegen een immense achterstand aan en geeft toe dat hij al is gestopt met tellen. Dat zorgt er niet voor dat hij nu meer ontspannen is. “Ik weet niet hoeveel punten er tussen mij en Max zitten… Ik ben gestopt met tellen. Maar het zijn veel punten”, weet de Monegask. “We pakken het race voor race aan en zien dan wel wat er mogelijk is.”

“Als er zich een goede verrassing voordoet aan het einde van het jaar, is dat mooi meegenomen”, vervolgt Leclerc. “Maar zoals het er nu voor staat is het realistisch gezien erg moeilijk om het te laten lukken.”

De doelen zijn dan ook wel al wat verschoven voor Leclerc, die nu niet meer de volledige focus op de coureurstitel legt. “We hebben nog genoeg om voor te strijden, bijvoorbeeld de tweede plek in het constructeurskampionschap. Ik zal dus gewoon blijven pushen tot het einde”, aldus de Ferrari-coureur.