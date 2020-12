Leclerc ‘keek af’ bij Gasly voor ronde die P4 opleverde: ‘Dus bedankt, Pierre’

Charles Leclerc leek te kunnen stunten met de tweede startplaats voor de Grand Prix van Sakhir, al kan de vierde startplaats uiteindelijk zeker geen tegenvaller genoemd worden. De Monegask zegt er zelf voor te hebben gekozen om niet nog een keer de baan op te gaan in de slotfase van Q3 maar was dan ook al tevreden met zijn snelle ronde, waarvoor hij ‘inspiratie’ had opgedaan bij Pierre Gasly: “Ik had afgekeken van Pierre, dus bedankt Pierre.”

Met nog ruim drie minuten te gaan in de kwalificatie loopt Leclerc door de pitstraat en zou dus geen run meer doen. Op de boordradio is te horen dat hij wel de kans kreeg om nog een ronde te rijden. “Mag ik nu uitstappen?”, vraagt Leclerc aan zijn engineer. “Ja, tenzij je nog sneller kan met de zachte band”, reageert hij, waarna Leclerc alsnog uitstapt, waarmee hij een duidelijk antwoord geeft.

“Ik had geen nieuwe set”, geeft Leclerc toe tegen Sky Sports F1. “Ik koos ervoor om eerder in de sessie te rijden, want ik verwachtte dat het verkeer lastig zou worden aan het einde. Ik denk niet dat ik iets beter had kunnen doen later in de sessie”, aldus de Monegask.

Het rondje van Leclerc was eerst nog goed genoeg voor de tweede tijd achter Max Verstappen, maar uiteindelijk moest hij genoegen nemen met de vierde startplaats. Hoe hij aan die goede ronde kwam? “Ik weet het niet. Ik wil niet zeggen dat het perfect was, want je kan altijd beter. Ik remde laat in de eerste bocht en had een goede exit. Ik denk dat ik een momentje had in bocht 4 en vroeg me toen af of de banden het zouden redden. Ik gebruikte in bocht 8 meer van de baan, ik keek af bij Pierre (Gasly, red.) na de derde vrije training, dus bedankt Pierre. In mijn laatste ronde wist ik het te flikken”, zo kijkt hij terug op zijn ronde.

Terwijl sommige coureurs hebben gezegd niet te genieten van de zeer korte variant van het Bahrain International Circuit, kan Leclerc er juist wel van genieten. “Ik genoot ervan. Het is eens wat anders. Het hele seizoen is een beetje hetzelfde, ja we hadden nieuwe circuits maar het was voor de rest vergelijkbaar. Ik vind het een leuke baan.”

Hoewel de kwalificatie niet veel beter had gekund voor Leclerc, weet hij dat het een lastige race zal worden voor Ferrari. “Ik denk dat we dit jaar wat vaker zijn gekwalificeerd op een hogere plek dan waar we horen te staan. Morgen wordt lastig, ik denk niet dat we competitief zullen zijn. Ik zal alles proberen te maximaliseren”, besluit de Monegask.