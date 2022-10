Hij start door een gridstraf vanaf de twaalfde plek, maar Charles Leclerc heeft zijn vizier gericht op het podium. Hij geeft toe dat het een flinke uitdaging wordt om zoveel plaatsen goed te maken, maar de Monegask is hoopvol dat hij de snelheid van de Ferrari kan benutten.

Het was voor Ferrari een feest op zaterdag: Carlos Sainz en Charles Leclerc bezorgden de Italiaanse renstal de 1-2 in de kwalificatie, al wist Leclerc al dat die tweede tijd niet veel waard was. Hij heeft namelijk een gridstraf van tien plaatsen gekregen nadat Ferrari een nieuwe verbrandingsmotor en turbo had geïnstalleerd.

Leclerc moet daardoor van de twaalfde plek beginnen, waardoor hem een inhaalrace te wachten staat. Of een podiumplek mogelijk is op het Circuit of the Americas? “Ik hoop het, dat is wel het doel”, antwoordt Leclerc. “Het zal wel een uitdaging worden, maar hopelijk kunnen we veel plekken goedmaken in de eerste paar ronden en kunnen we daarna de snelheid van de auto benutten om naar voren te rijden.”

Leclerc weet dat hij ‘veel werk’ te doen heeft nu hij van die twaalfde plek moet komen. “Maar we wisten voor dit weekend al dat dit het geval zou zijn”, doelt hij op de gridstraf na het vervangen van de verbrandingsmotor. “Ik heb dat misschien niet tegen de camera gezegd,” lacht Leclerc, “maar dit lag in de lijn der verwachtingen.”

Leclerc beperkte de schade door de tweede tijd te noteren tijdens de ‘tricky‘ kwalificatie. “Er stond een straffe wind. Het ging erom dat we alles in die ene ronde voor elkaar kregen, dat heb ik niet gedaan. Carlos heeft het heel goed gedaan. Het is nog steeds een 1-2 voor Ferrari, dat is goed. Helaas moet ik van iets verder achteraan komen”, aldus de Monegask.