Charles Leclerc baalt van de vele ‘gemiste kansen’ die niet benut werden en de ‘vele fouten’ die Ferrari en hijzelf dit seizoen hebben gemaakt. Hij is wel hoopvol dat zij hiervan leren en hierdoor alleen maar beter zullen worden.

Het seizoen begon veelbelovend voor Ferrari en Charles Leclerc. Het team was duidelijk the team to beat en was na de eerste paar races zelfs de favoriet voor de titel, wat voor het eerst sinds 2007 zou zijn. Maar het ging echter bergafwaarts voor Ferrari en Leclerc. De fouten stapelden zich op terwijl Red Bull vrijwel foutloos bleef.

“Als ik terugkijk op het seizoen, dan hebben we ten opzichte van 2020 en 2021, die erg lastig waren voor het team, een enorme stap vooruit gezet op het gebied van performance“, blikt Leclerc terug op het seizoen 2022 tot nu toe. “Maar er zijn genoeg gemiste kansen en op sommige momenten maakten we te veel fouten.”

Hoe Leclerc het seizoen dan zou samenvatten? “Het was frustrerend.” Maar hij ziet het ook als iets positiefs. “Ik ben er vrij zeker van dat het ons helpt om beter te worden in de toekomst. Je hebt in een seizoen altijd hoogte- en dieptepunten. Daar hadden we er dit jaar meer van dan in andere jaren. Met name het middelste gedeelte van het seizoen was erg lastig.”

Leclerc liet zich echter niet afleiden door dat soort tegenslagen. “Ik kon me mentaal altijd resetten voor de start van een race”, legt de Ferrari-coureur uit. “Ik had dan weer een normale mindset en was dan alweer vergeten wat er de vorige race gebeurd was.”

Nu rest voor Leclerc enkel nog de strijd om de tweede plaats in het kampioenschap. De Monegask staat derde met 252 punten, één punt minder dan Sergio Pérez. Maar, geeft Leclerc aan, om die strijd maakt hij zich ‘niet echt’ zorgen. “Het is natuurlijk mooier om tweede dan derde te worden, maar daar ligt mijn focus niet. Het gaat er de laatste vier races om dat we leren voor het kampioenschap volgend jaar. Daar zullen we deze races voor gebruiken.”