Voor de tweede keer dit seizoen mocht Charles Leclerc zich melden op het podium van een Grand Prix. De Monegask van Ferrari eindigde op de Oostenrijkse Red Bull Ring op de tweede plaats, dezelfde positie waarop hij was gestart.

Die positie kwam gedurende de race – waarin vooral de track limits de hoofdrol speelden – niet meer in gevaar. De tweede plek in de Oostenrijkse Grand Prix is het beste resultaat voor Charles Leclerc dit seizoen: twee maanden geleden op 30 april, eindigde hij in Azerbeidzjan op de derde plaats.

“We hebben vrijdag [in de kwalificatie] en vandaag het maximale eruit weten te halen”, aldus een tevreden Leclerc na afloop van de Grand Prix. ‘Gisteren [tijdens de sprintrace] had ik niet het ideale tempo, maar het is goed weer op het podium te staan.”

Upgrades lijken te werken

Ferrari was met een flink upgrade (nieuwe vloer en voorvleugel) naar Oostenrijk gekomen en dat wierp zijn vruchten af. ”Door de upgrades voelde ik me wat beter in de auto dus dat ziet er voor de toekomst goed uit. Het team heeft fantastisch werk geleverd door de aanpassingen eerder te brengen. Dat is geweldig, maar we hebben nog veel werk te doen natuurlijk.”

(Tekst gaat verder na de afbeelding)

Charles Leclerc dankt zijn team voor het harde werk (Motorsport Images)

Leclerc leek bij de start van de race even te kunnen aandringen bij Verstappen, maar moest zijn pogingen om de Nederlander voorbij te gaan als snel staken. “Ja, we hebben problemen in de vuile lucht, dus ik dacht dan ga ik er maar aan voorbij. Maar goed, we weten natuurlijk ook wel dat we gedurende de race niet het tempo hadden om het Max moeilijk te maken. Ach,ik heb het in ieder geval geprobeerd.”

