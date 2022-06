Volgens Charles Leclerc is het nog geen uitgemaakte zaak dat hij dit weekend een gridstraf neemt. De coureur van Ferrari viel tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan voor de tweede keer op rij – na Spanje – uit met een motorstoring.

De krachtbron van Bakoe is onherstelbaar beschadigd liet Ferrari eerder weten. “Mogelijk is het falen ontstaan door de eerdere problemen in Spanje. We werken aan maatregelen en de situatie is onder controle”, liet de Italiaanse stal in een statement weten.

(Motorsport Images)

Ferrari en Leclerc kunnen twee dingen doen. Het team kan een oude motor gebruiken en dat betekent geen gridstraf, maar waarschijnlijk minder vermogen. Leclerc kan ook zijn derde motor aanspreken, in combinatie met alweer een vierde turbo. Dat levert hem waarschijnlijk meer vermogen op, maar ook een gridstraf van tien plaatsen.

Een definitief besluit is nog niet genomen, zei Leclerc vandaag in de persconferentie. “We moeten die beslissing nog nemen.” Het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal is een circuit waar goed in te halen valt en dus hoeft een gridstraf niet al te veel pijn te doen. “Maar dat geldt ook voor de komende circuits”, aldus Leclerc De volgende Grands Prix zijn op Silverstone en de Red Bull Ring.

Tijdschema: Hoe laat begint de Grand Prix van Canada?