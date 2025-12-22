Charles Leclerc zag in Abu Dhabi voor het eerst een jongere coureur de wereldtitel binnenhalen. Lando Norris werd op 26-jarige leeftijd de 35ste coureur die een wereldkampioenschap heeft gewonnen, iets waar de Monegask uiteraard ook van droomt. Toch omschrijft Leclerc de titel van zijn collega als ‘prachtig’: ‘Dit is waarom ik van onze sport houd’.

Lando Norris heeft zijn eerste wereldtitel binnen. De Brit wist met een voorsprong van slechts twee WK-punten Max Verstappen in Abu Dhabi net voor te blijven in het kampioenschap. De McLaren-coureur zag daarmee een jeugddroom in vervulling gaan. Ook Charles Leclerc zag het gebeuren, en is blij voor zijn collega.

“Dit is waarom ik zo van onze sport houd; de emoties”, vertelt Leclerc aan de media in Abu Dhabi. Norris was nadat hij over de finishlijn was gereden op het Yas Marina Circuit al meteen in tranen. “Hoe graag je je tegenstanders ook wilt verslaan, het is prachtig om iemand zo gelukkig te zien als Lando. Het is de ultieme droom van iedereen op deze grid. Hij heeft die droom dit jaar waargemaakt en ik ben heel blij voor hem. Hij verdient het.”

Ferrari

Leclerc zag wel dit jaar voor het eerst hoe een jongere coureur – Norris is momenteel 26 jaar, de Monegask is 28 – er met de titel vandoor ging. Eerder in het seizoen kreeg de Ferrari-coureur al de vraag of hij dit erg vindt, gezien hij nog bij de Italiaanse renstal werd binnengehaald als ‘Il Predestinato’, de coureur die Ferrari weer aan de top moest krijgen. “Maar ik rijd voor Ferrari”, bleef de Monegask zijn renstal trouw. “Mijn doel is nog altijd om met dit team te winnen.”

