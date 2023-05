Charles Leclerc verschijnt zondag voor de vijfde keer aan de start van zijn Grand Prix van Monaco. De geboren en getogen Monegask wil komende zondag eindelijk eens op het podium eindigen in zijn woonplaats.

Over de Grand Prix van Monaco wordt weleens gezegd dat de helft van de winst ‘m zit in een goede kwalificatie. Een goede startplek vooraan het veld is bijzonder nuttig op het smalle Circuit de Monaco waar het lastig inhalen is. Toch wist Ferrari-coureur Charles Leclerc zijn polepositions van de afgelopen twee edities niet om te zetten in een overwinning of podium. In 2021 verscheen hij niet eens aan de start vanwege problemen met zijn versnellingsbak en vorig jaar moest hij door een ongelukkige pitstop Sergio Pérez, Carlos Sainz en Max Verstappen voor zich dulden.

Monaco is klaar voor Charles Leclerc (Motorsport Images)

Dit jaar moet het anders. “Eerlijk is eerlijk. Red Bull is nog steeds het te kloppen team”, zegt Leclerc tegen Formula1.com. “Met een speciale ronde kunnen we ze misschien verslaan in de kwalificatie. In de race zullen ze extreem snel zijn, maar op een circuit als dit is inhalen echt moeilijk.”

Lees ook: Charles Leclerc en de vloek van Monaco

Meer dan één concurrent

Leclerc staart zich niet alleen blind op Red Bull, het team dat de Grand Prix van Monaco de afgelopen twee jaar wist te winnen. “Ook Aston Martin zal meedoen. Mercedes is met een compleet nieuw ogende auto gekomen. Ik benieuwd hoe die presteert, en dan moeten we kijken waar we staan en wat er mogelijk is.”