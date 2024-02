Charles Leclerc tekende eerder dit jaar een nieuw contract met zijn team, dat hem naar verluidt vastlegt tot 2029. De coureur ademt Ferrari en weet als geen ander wat het team nog in petto heeft voor de komende jaren. Ook het gezelschap van Lewis Hamilton lijkt hem niet te deren, de Monegask wil koste wat het kost werken aan die felbegeerde titel in het rood.

Vorige maand werd bekend de coureur opnieuw heeft bijgetekend bij ‘zijn’ scuderia. Wat er precies in het nieuwe contract van Charles Leclerc staat is niet duidelijk, maar volgens Italiaanse media blijft hij tot eind 2029 bij Ferrari. Tegen die tijd rijdt hij al een decennia bij het team dat hem ooit naar de Formule 1 toetrok. Waar komt dat vertrouwen vandaan?

Charles Leclerc is er met zijn nieuwe contract nog altijd heilig van overtuigd dat Ferrari de snelste auto kan bouwen. Zoveel werd ook duidelijk bij de lancering van de SF-24. “Natuurlijk was dat een onderdeel van mijn beslissing”, zei hij toen. De SF-24 belooft de kwaaltjes van zijn voorganger te hebben verholpen en Leclerc weer aan overwinningen te helpen. Zijn laatste zege dateert uit 2022, toen hij als eerste over de streep kwam in Oostenrijk.

Liefde voor Ferrari

Ondanks een lastig 2023 – waarin Leclerc meer dan eens kritiek uitte tijdens een race – is de liefde voor Ferrari nooit verwelkt. “Het voelt nog steeds als een familie, dit zijn de mensen die in me geloofden nog voor dat ik naar de Formule 1 kwam.”

Ook de komst van 7-voudig kampioen Lewis Hamilton kan hem niet deren. Charles Leclerc wist dat er gesprekken waren met Hamilton, ook voordat hij zijn nieuwe contract had getekend. De Engelsman kan het team alleen maar helpen om een titelwaardige auto te realiseren. “Lewis zal veel ervaring met zich meebrengen, waarmee hij mij én het team kan helpen. Dat is een groot goed.”

