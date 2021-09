Charles Leclerc vindt dat de Formule 1 ‘wat anders’ moet doen voor de sprintkwalificatie. De Ferrari-coureur geniet wel van de kwalificatie op vrijdag in het sprintformat, maar de sprintkwalificatie zelf kan volgens hem wat beter: “Ik genoot er in Monza niet zo van.”

Op Monza werd voor de tweede keer dit seizoen geëxperimenteerd met de sprintkwalificatie. Het sprintformat moet een jonger publiek aantrekken door direct op de vrijdag al de kwalificatie te verrijden, gevolgd door een sprintrace van 100 kilometer op de zaterdag die dan de startvolgorde voor de race van zondag bepaalt. Het sprintformat heeft wat gemengde reacties ontvangen van coureurs, waarbij ze vooral enthousiast zijn over de kwalificatie op vrijdag, maar de sprintkwalificatie zelf wat te wensen overlaat. Zo ook Ferrari-coureur Charles Leclerc.

“Ik hou best wel van dit format voor de vrijdag”, zegt Leclerc. “De vrijdag is zeker iets positiefs. Normaal gesproken verveel ik me een beetje op de vrijdag, want je hebt dan alleen de twee vrije trainingen. Je hebt dan niks te winnen en niks te verliezen. Je rijdt wat meer rondes en dat is altijd wel goed, maar je hebt heel veel kansen om iets te herstellen. Nu is de eerste vrije training een sessie waarin je moet pushen en de limiet moet opzoeken. Het is goed voor ons als coureurs om de baan op te gaan en meteen te pushen. Het is ook interessanter voor de show, dus persoonlijk ben ik wel fan van dit format voor de vrijdag.”

Hoewel de vrijdag hem dus wel bevalt, vindt Leclerc tegelijkertijd ook dat de Formule 1 moet kijken naar alternatieven voor de sprintkwalificatie. Die leverde namelijk niet al te veel spektakel op, iets wat de Formule 1 wel had gehoopt. “Ik genoot er in Monza niet zo van”, zegt Leclerc. “Ik heb het gevoel dat er nog wel wat ruimte is om wat anders te proberen voor de sprintkwalificatie. Er zijn al best veel ideeën geopperd. Ik denk dat we allemaal op dezelfde lijn zitten en vinden dat we iets anders moeten doen voor de sprintkwalificatie”, aldus de Monegask.

