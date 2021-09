Mercedes-teambaas Toto Wolff is er niet van overtuigd dat de Formule 1 de sprintkwalificatie in de huidige vorm zal houden. Met name de risicofactor speelt een belangrijke rol daarbij: “Er staan te weinig punten op het spel en je loopt het risico dat je de Grand Prix in gevaar brengt.”

De Formule 1 heeft al twee keer een sprintkwalificatie georganiseerd: op Silverstone en Monza. Het sprintformat, waarbij de coureurs een afstand van 100 kilometer afleggen in plaats van 300, moet een jonger publiek naar de Formule 1 brengen, al waren de twee sprintraces tot nu toe nog niet precies wat er van verwacht werd. Het zorgde hier en daar wel voor een andere startvolgorde voor de race van zondag, maar als race zelf boden de sprintkwalificaties weinig actie. Dat komt volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff omdat het risico te groot is dat de coureurs de Grand Prix van zondag al op de zaterdag verpesten.

“Iedereen is in de war”, zegt Wolff tegen Motorsport.com. “Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik weet niet eens wanneer welke sessie is. Ik geloof dat het sprintformat zoals het nu is weinig voordeel oplevert omdat niemand een groot risico zal nemen. Er staan te weinig punten op het spel en je loopt het risico dat je de Grand Prix in gevaar brengt, waar je tot en met de tiende plaats punten krijgt. Het is het risico gewoon niet waard.”

Dit seizoen zal er nog één sprintkwalificatie plaatsvinden in Brazilië. Wolff geeft het nog wel een kans en vindt het alleen maar goed dat de Formule 1 experimenteert met het format. “We moeten het nog eens proberen in Brazilië. We zien wel of er iets verandert, maar het was een waardevol experiment. De sprintraces waren zeker een poging waard, maar ik ben er niet van overtuigd dat we deze zullen houden”, besluit de Oostenrijker.

