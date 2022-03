Charles Leclerc is tevreden met het verloop van de eerste dag in Bahrein. De Ferrari-coureur hoopt morgen voor de poleposition te kunnen gaan en weet dat er nog wat meer in de F1-75 zit.

Het was met twee keer de tweede en derde tijd een prima dag voor Ferrari. Leclerc was tweemaal sneller dan teamgenoot Carlos Sainz en met name in de tweede vrije training was dat met een flinke marge, een halve seconde. Voorlopig stemt het resultaat van dag Leclerc en Ferrari positief.

“Van wat we vandaag gezien hebben begint het er wat meer representatief uit te zien, maar niemand zat op de limiet van de auto”, zegt Leclerc in gesprek met Sky Sports. “Er waren niet veel negatieve verrassingen, dat is goed. We lijken in de mix te zitten. Dat tovert wel een glimlach op ons gezicht.”

Hoewel het een positieve dag was, weet Leclerc ook dat Ferrari niet stil mag zitten. “We hebben nog veel werk te doen voor morgen. Hopelijk kan ik voor de poleposition gaan. Ik heb veel vertrouwen in de auto. Het ging er vandaag om dat we de limiet van de auto testten, morgen moeten we geen fouten maken en daar ben ik voor gegaan.”

Uiteindelijk stond Max Verstappen bovenaan, al scheelde het slechts zeventien duizendsten van een seconde. Maar er zit nog meer in de Ferrari, denkt Leclerc. “Ik noteerde mijn snelste tijd in de tweede ronde, dus er is nog wat marge. Het ziet er niet slecht uit, vandaag ging goed. We hebben veel getest en veel dingen veranderd. Alle veranderingen pakten goed uit, dat moeten we morgen herhalen”, aldus de Monegask.