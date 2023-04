De vanaf pole position vertrokken Charles Leclerc kon vandaag niet opboksen tegen de snelheid van de Red Bulls. Binnen een paar ronden na de start van de Grand Prix van Azerbeidzjan werd hij door zowel Max Verstappen als Sergio Pérez verschalkt.

“Ze rijden in een andere klasse op het gebied van de racesnelheid,” sprak Leclerc na afloop van de Grand Prix. “De snelle ronde [in de kwalificatie, red.] stelde ons in staat om voor hen te starten, maar over 51 ronden was het niet mogelijk ze achter ons te houden. Ze hebben gewoon zoveel meer snelheid tijdens de race. Zoals ik gisteren al aangaf, ik denk dat ze iets gevonden hebben wat wij nog missen. Daar gaat onze focus nu naar uit. Iedereen werkt op volle kracht om uit te zoeken waar we nog meer snelheid kunnen vinden voor de races. We hebben dus nog veel werk voor de boeg.”

“Het gevoel is wat beter,” antwoordde de Monegask op de vraag of ze dichter bij Red Bull zijn gekomen na de break. “Maar als ik het gat in de race naar hen zag, en ik weet best zeker dat je niet volle bak rijdt met zo’n voorsprong, dan weten dus niet precies hoeveel we zijn ingelopen op ze. Het gevoel is dus wat beter, maar ook Aston Martin was erg snel vandaag en Fernando zette de druk erop. Ik weet hoe hij het spel speelt: hij spaart de banden in het begin van een stint en voert daarna het tempo op. Ik heb geprobeerd hetzelfde te doen. Aan het einde kwam hij nog dichtbij, maar het was niet genoeg voor Fernando vandaag,” besloot de Ferrari-coureur die het komend weekend weer opnieuw gaat proberen tijdens de Grand Prix van Miami.

