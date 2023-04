Sergio Pérez profiteert maximaal van het eerste sprintweekend nieuwe stijl. De Mexicaan voltooit na zijn sprintzege de dubbelslag door ook het hoofdnummer op zijn naam te schrijven, voor Max Verstappen en Charles Leclerc. Daarmee verkleint hij de achterstand in het wereldkampioenschap tot zes punten.

Hij heeft een reputatie wanneer er op stratencircuits wordt geracet. Sergio Pérez kan daarop zeer goed uit de voeten, zoals hij in het verleden al in Monaco, Singapore, Jeddah en ook Bakoe heeft laten zien. Twee jaar geleden won hij al eens op het ruim zes kilometer lange Baku City Circuit, nadat Max Verstappen door een klapband in de slotfase de dagzege aan zijn neus voorbij zag gaan. Pérez is de eerste coureur die de Azerbeidzjaanse GP nu twee keer heeft afgevinkt. “Sergio had wat geluk met de safety car”, meent Red Bulls teambaas Christian Horner. “Maar het seizoen is nog lang.”

Verstappen laat er bij de start geen gras over groeien, zoals vooraf al verwacht. Bij de eerste de beste mogelijkheid nadat DRS is geactiveerd, lost hij Charles Leclerc af als leider van de Azerbeidzjaanse GP. Het verschil in topsnelheid op het rechte stuk naar start/finish is enorm, ruim twintig km/uur, waardoor de wereldkampioen zijn rivaal in het rood eenvoudig te grazen kan nemen.

Collega Sergio Pérez volgt een paar ronden later Verstappens voorbeeld en opent daarna direct de jacht op zijn teamgenoot. De Mexicaan, een etmaal eerder op het bloedsnelle stratencircuit winnaar van de eerste sprintrace onder het nieuwe format, wint snel terrein. Hij zit binnen een seconde en neemt ook de leiding over, wanneer Verstappen de pits induikt voor nieuwe banden. De safety car staat namelijk klaar de baan op te draaien, omdat Nyck de Vries zijn AT04 na een touché met de muur op een onveilige plek heeft geparkeerd en klaar is met zijn voorstelling.

Bijna het hele veld maakt van de gelegenheid gebruik om vers (hard) rubber op te halen. Pérez is de nieuwe leider als alle stofwolken zijn opgetrokken, Verstappen verliest ook nog een plekje aan Leclerc. De Monegask kan er alleen niet heel lang van genieten, het racetempo van beide Red Bulls is te hoog. Verstappen begint direct aan de volgende klus: het achterhalen van zijn Mexicaanse teamgenoot. Die houdt de marge echter boven de seconde, waardoor Verstappen DRS niet kan gebruiken.

De Red Bulls vechten een wedstrijd in een wedstrijd uit. Leclerc en de rest van het veld volgt op grote afstand. Halverwege zijn Esteban Ocon en Nico Hülkenberg, allebei vanuit de pitlane gestart, de opvallendste namen in de top-10. Dat komt omdat het duo als enige nog niet is gestopt voor nieuwe banden. Uiteindelijk vallen ze alsnog buiten de punten.

Vooraan verandert er niets. Alonso dringt nog wel aan bij Leclerc, maar die haalt namens Ferrari zijn eerste podiumplaats van 2023 op. Pérez is uitzinnig van vreugde. ‘Vamos’, schreeuwt hij over de boorradio. “We hebben het hele weekend gedomineerd. Fantastisch.”

