Charles Leclerc verwacht zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore voor de poleposition te kunnen gaan, ook al had hij een ‘zeer lastige’ vrijdag. Teamgenoot Carlos Sainz verwacht dat het een spannende strijd wordt met Red Bull en Mercedes.

Leclerc liet zaterdag in de (verregende) derde vrije training de snelste tijd noteren, maar die sessie was vanwege de natte omstandigheden niet maatgevend voor het weekend van Ferrari. Op vrijdag had Leclerc – onder meer normale omstandigheden – niet echt een probleemloze dag afgelegd. De Monegask moest in de eerste vrije training wat tijd missen door problemen met de remmen, terwijl hij later op de middag een halve sessie miste door werkzaamheden aan zijn auto.

Dat de Scuderia de dag toch als snelste afsloot – met een 1-2 voor Sainz en Leclerc – was dan ook aardig meegenomen. “Voor wat betreft de performance was het een positieve dag”, blikt Leclerc terug. “Voor wat betreft het aantal ronden was het een zeer lastige dag voor ons. We hadden behoorlijk wat problemen en konden daardoor minder rijden. We moeten een inhaalslag maken in de derde vrije training.”

Hoewel de prestaties van de F1-75 goed lijken, benadrukt Leclerc dat Ferrari ‘nog een stap’ moet maken ten opzichte van de vrijdag. “Hopelijk kunnen we in de derde vrije training meer rijden om ons voor te bereiden op de kwalificatie.” Voor die kwalificatie gaat Leclerc voor het hoogste doel. “We gaan voor het maximale resultaat: we hebben de poleposition als doel en dan zien we wel wat er mogelijk is”, aldus de Monegask.

Sainz verwacht spannende strijd

Teamgenoot Sainz had minder problemen op de vrijdag en was de snelste van de dag. De Spanjaard is tevreden, maar hij verwacht dat het een spannende strijd wordt in de kwalificatie. “We stonden voor wat uitdagingen in de eerste vrije training”, zegt Sainz. “Het kwam absoluut als een verrassing hoe hobbelig het was en hoe slecht de auto te besturen was, het voelde erg ruw.”

“In de tweede vrije training hebben we de auto een beetje kunnen verbeteren, maar we hebben nog wel een aantal dingen waar we naar moeten kijken”, voegt Sainz toe. “Want het lijkt erop dat het een spannend gevecht gaat worden met zijn zessen”, doelt hij op Red Bull en Mercedes als concurrentie voor de poleposition. “Ik verwacht dat het zaterdag allemaal sneller gaat en dat beide Ferrari’s, Red Bulls en Mercedessen een stap vooruit zetten. Wij moeten dan de grootste stap zetten”, aldus de Spanjaard.

Foto: Ferrari