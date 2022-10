Ondanks de aanhoudende regen is op het Marina Bay Street Circuit de derde vrije training voor de Grand Prix van Singapore afgewerkt. Charles Leclerc liet in de flink ingekorte sessie de snelste tijd aantekenen, voor Max Verstappen en Carlos Sainz.

Dat het zaterdag niet droog zou blijven in de stadstaat was vrijdag al duidelijk, maar dat het zo hard zou regenen, kwam toch enigszins als een verrassing. De hele dag had het pijpenstelen geregend, maar tegen het begin van de sessie werd de neerslag wat minder. De wedstrijdleiding besloot dan ook om de training niet af te gelasten, maar gewoon om 18:00 uur lokale tijd (12:00 uur in Nederland) te laten beginnen. Wel was pitstraat in eerste instantie nog gesloten. De gedachte was dat de neerslag verder zou afnemen en er verderop in de sessie alsnog kilometers gemaakt konden worden. Dat gebeurde: nadat eerst de safetycar de baan had verkend, werd de baan om 12:30 uur vrijgegeven.

Bernd Mayländer verkent in de safetycar het circuit (Getty Images)

De eerste die twee minuten later de baan opging was AlphaTauri-coureur Pierre Gasly, wiens AT03 op vrijdag nog kortstondig in de fik had gestaan. Ook Yuki Tsunoda besloot direct het ruime sop te kiezen, gevolgd door Valtteri Bottas en Daniel Ricciardo.

Verstappen laat de baan op

Regerend wereldkampioen Max Verstappen ging met nog zo’n twintig minuten te gaan ook naar buiten, op de intermediates. De Nederlander had een paar ronden nodig om op stoom te komen, maar liet al snel de snelste tijd noteren: 2:06.872, op dat moment 1,8 seconden sneller dan de rest van het veld. Logischerwijs hield de tijd van Verstappen niet lang stand. Op een verder opdrogende baan dook Gasly niet veel later met zeven tienden onder de tijd van zijn voormalige teamgenoot. Verstappen scherpte de tijd direct verder aan naar in eerste instantie 2:03.272 en daarna naar 2:02.098.

Zo kan Verstappen zich al in Singapore voor tweede maal tot kampioen kronen

Mick Schumacher had even een moment in de pitstraat. De Duitser was naar een set nieuwe banden geswitcht, maar kreeg bij het wegrijden te horen dat hij de auto moest stilzetten. Het rechterachterwiel was niet goed bevestigd. Buiten dit incidentje bleven grote incidenten uit op het smalle en gladde Marina Bay Street Circuit. Alex Albon spinde even, maar wist zijn auto uit de muur te houden.

Leclerc klokt snelste tijd

Met nog zeven minuten te gaan was Verstappen de eerste die een rondetijd onder de twee minuten wist te klokken: 1:59.456. Leclerc en Sergio Pérez volgden op enige afstand, maar de Monegask verbeterde de snelste tijd even later naar 1:57.782. In het restant van deze laatste vrije training werd die niet verder verbeterd, maar wist Sainz ten koste van Pérez nog wel een plaatsje op te schuiven.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Singapore later vandaag om 15:00 uur.

Uitslagen GP Singapore 2022 - 3e Vrije Training