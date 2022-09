Voor Charles Leclerc was een tweede plaats in Monza niet wat hij vooraf had gehoopt. De Ferrari-coureur startte vanaf pole position en leek door een late safety car nog een kans te hebben op de overwinning, maar de wedstrijd werd hervat en dus moet Leclerc genoegen nemen met de tweede plek.

De Monegask begon goed aan de wedstrijd door George Russell voor te blijven in de eerste bocht, maar Verstappen naderde snel en wist door een vroege pitstop van Leclerc al snel de leiding te nemen. Lange tijd leek het erop dat Verstappen de race vrij gemakkelijk naar zich toe kon trekken, tot in ronde 47 Daniel Ricciardo zijn McLaren langs de baan zette en de safety car de baan op kwam. Tot ongenoegen van de vele Italiaanse fans kon de auto van Ricciardo niet snel genoeg verwijderd worden en eindigde de race achter de safety car. Leclerc finishte uiteindelijk op P2.

Foto: Motorsport Images

Leclerc vond het einde frustrerend. De vijfvoudig racewinnaar hoopte dat er nog een aantal ronden geracet zou gaan worden zodat hij op verse banden nog een kans had om Verstappen aan te vallen. “Ik wilde graag nog racen, ik heb alles gegeven, maar had graag de Tifosi nog meer willen geven”, vertelt Leclerc direct na de race. “Onze snelheid was vrij sterk, maar het is jammer want het is weer niet goed genoeg”, sluit Leclerc af.

