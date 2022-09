Elf zeges dit seizoen, zijn vijfde op rij: voor Max Verstappen kan het seizoen 2022 met nog maar zes races te gaan haast niet meer fout gaan. Voor de Nederlander was zijn zege op Monza een primeur: nog nooit mocht hij mee naar het iconische podium, waar de duizenden Tifosi zich onder verzamelen.

Charles Leclerc heeft als polesitter een goede kans om Ferrari weer eens een zege te bezorgen, maar Verstappen laat al snel zien dat dat niet zomaar gaat. Hij heeft geen moeite met het inhalen van zijn voorliggers en krijgt de leiding in handen als Leclerc tijdens een virtuele safetycar een pitstop maakt.

Met die ene pitstop haalt Leclerc de finish niet en hij maakt later een tweede stop, waardoor Verstappen een riante voorsprong van negentien seconden heeft. Leclerc doet zijn best op de zachte band, maar kan geen grote stappen vooruitzetten.

In de slotfase lijkt het nog spannend te worden door de safetycar, maar de opruimwerkzaamheden verlopen niet snel genoeg waardoor de race achter de safetycar eindigt. Zo komen Verstappen, Leclerc en George Russell in slagvolgorde over de streep.

Verstappen, stevig uitgejouwd door de Tifosi onder het podium, is tevreden over het verloop van de race. “We hadden een geweldige race”, blikt Verstappen terug. “We waren op elke bandencompound de snelste en de bandenslijtage was goed dus we hadden een erg goede raceauto. We hoefden op het einde alleen het gat vast te houden, totdat de safetycar kwam. Er kwam geen herstart, maar het was over het algemeen weer een goede dag.”

“De start was erg goed, ik ging goed door de chicane”, vervolgt Verstappen. “Ik kon daarna weer snel in het ritme komen en naar de tweede plek rijden. We waren gewoon erg goed op de banden. Het was genieten geblazen om in deze auto te rijden, ook al was het vandaag behoorlijk warm. Het is een geweldige dag voor ons.”

Voor Verstappen, die nu al in Singapore kampioen kan worden, was dit bovendien een primeur. Nog nooit stond Verstappen op Monza op het podium. Tot nu. “Het heeft even geduurd om op een geweldig podium als deze te eindigen”, lacht Verstappen. “Maar eindelijk staan we er op.”