Charles Leclerc wist zijn pole niet te verzilveren tijdens de sprintrace in Azerbeidzjan. De Monegask werd verschalkt door Sergio Pérez en kwam uiteindelijk als tweede, maar nog voor Max Verstappen, over de meet.

“We kunnen de auto niet veranderen,” blikte Leclerc na afloop van de sprintrace alvast vooruit op de Grand Prix van zondag. “Uiteraard kunnen we de afstelling wat aanpassen, maar dit bevestigt wat we al een beetje verwachtten: Red Bull voert nog steeds de boventoon in de race. Maar we moeten niet vergeten hoe ver we twee races geleden nog achterlagen op gebied van race pace. We hebben dus een stap vooruit gemaakt, al zijn we nog niet waar we willen zijn. Maar als winnen niet mogelijk is, moeten we gewoon het maximaal aantal punten eruit slepen. Vandaag zat er gewoon niet meer in en ik ben blij met de tweede plek. We zullen proberen voor de winst te gaan morgen, hoewel Red Bull wat sneller lijkt.”

“Ik ben het gevecht niet echt aangegaan met Sergio want ik wilde mijn banden sparen omdat ik wist dat dit ons zwakke punt was,” vervolgde de Ferrari-coureur. “Ik wilde vervolgens in de DRS van hem blijven zodat ik kon meeliften op de rechte stukken, maar dit was niet voldoende omdat we aan het einde van de race te veel verloren door de bandenslijtage. Laten we zien wat we morgen nog kunnen verbeteren, en we zullen alles geven.” De Grand Prix start zondag om 13.00 uur.

