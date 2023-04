Sergio Pérez heeft zijn reputatie als stratencircuit-specialist maar weer eens waar gemaakt. De Mexicaanse coureur van Red Bull won – na als tweede te zijn gestart – op het Baku City Circuit de sprintrace van de Grand Prix van Azerbeidzjan. Charles Leclerc werd tweede, Max Verstappen derde.

Na afloop van de korte race was Pérez uiteraard content met zijn optreden. “Het was goed. Het zijn natuurlijk lastige sessies geweest hier en er stond veel druk op voor ons allemaal. Dus om hier het maximale aantal punten te pakken was goed, maar het uiteindelijke doel is natuurlijk om morgen te winnen.” Dat gaat niet gemakkelijk worden. Waar Pérez bij de start vandaag alleen Leclerc voor zich hoefde te dulden, zal hij morgen starten achter Leclerc en Verstappen.”P3 is niet ideaal morgen, maar we hebben vandaag veel geleerd dus we zullen een gooi naar de overwinning doen.”

Start

Leclerc had vanaf poleposition een uitstekende start van de sprintrace en kwam zonder problemen als eerste door de eerste bocht. Achter de Monegask – en Pérez op P2 – lag Verstappen op de derde plaats meteen onder zware druk van George Russell die hem na de derde bocht voorbij ging. Verstappen kreeg direct van zijn race engineer Gianpiero Lambiase te horen het rustig aan te doen, omdat de coureur voor hem “niets te verliezen hadden.” De Nederlander was echter woest en claimde dat hij een tikje van Russell had gekregen. Het gat in zijn sidepod bewees het gelijk van de Nederlander.

Virtual safetycar

Yuki Tsunoda werd de eerste uitvaller van de dag: de Japanner kletste met zijn rechter achterwiel in de muur en verloor daarbij een band. Het leidde in de tweede ronde tot de inzet van een virtual safetycar, even later omgezet in een echte safetycar. Verstappen kreeg over de boordradio te horen dat hij wat schade aan zijn vloer had. Op zijn vraag hoe dat was ontstaan, kwam het antwoord: “hoe denk je?” Lambiase doelde daarmee op de touche met Russell.

VIDEO: Tsunoda wederom op drie wielen naar de pits

Bij de herstart nam Verstappen wraak door meteen Russell te verschalken en op te rukken naar de derde plek achter Pérez en Leclerc. Met zes van de zeventien achter de rug, begon de tijd echter te dringen. In de achtste ronde wist Pérez de leiding over te nemen van Leclerc, op acht tienden gevolgd door Verstappen. Achter het leidende trio streden Russell, Carlos Sainz, Fernando Alonso, Lewis Hamilton en Alex Albon om de plaatsen vier, vijf, zes, zeven en acht en de daarbij behorende punten.

In de elfde ronde besloot Lando Norris tot een pitstop. De coureur van McLaren was als een van de weinigen gestart op de rode band, maar kwam daarop niet vooruit en besloot naar de mediums over te stappen. Norris kwam als laatste weer de baan op, met twintig seconden voor hem Nyck de Vries. De Nederlander leek zich wat meer op zijn gemak te voelen en kon niet veel later voorbij aan Valtteri Bottas.

Vooraan was het Pérez die met een comfortabele voorsprong van twee seconde had op Leclerc en zo uit de DRS-zone van de Monegask bleef. Leclerc op zijn beurt had een voorsprong van ruim één seconde op Verstappen en in die volgorde gingen het trio uiteindelijk om even na vieren over de finish.

Uitslagen GP Azerbeidzjan 2023 - Sprintkwalificatie

Pos Coureur Team Nationaliteit Tijd