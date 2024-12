Carlos Sainz heeft zijn tijd bij het team van Ferrari afgesloten met een tweede plaats tijdens de GP Abu Dhabi. De Spanjaard geeft eerlijk toe dat hij wel even emotioneel werd van zijn afscheid bij het Italiaanse team. Toch focust Sainz zich meteen op zijn volgende doel: met Williams weer voor overwinningen vechten. Charles Leclerc gelooft wel dat Sainz in de toekomst weer vooraan de grid te vinden zal zijn.

De Grand Prix van Abu Dhabi is voorbij, waardoor Sainz zijn tijd als Ferrari-coureur er officieel op zit. De Spanjaard wordt in 2025 vervangen door Lewis Hamilton, en vertrekt zelf naar Williams. Sainz vertelt in de FIA-persconferentie na de race dat hij trots is op wat hij bij Ferrari heeft bereikt. “Ik ben er trots op dat ik vier jaar lang heb bijgedragen aan dit team weer terugbrengen naar waar het thuishoort: vechtend voor kampioenschappen”, aldus de Spaanse coureur. “Dat is dit jaar duidelijk niet gelukt, maar ik denk dat ze volgend jaar een goede kans maken.”

Het nieuwe team van Sainz, Williams, was de afgelopen jaren echter nooit vooraan de grid te vinden, waardoor veel kenners de overstap van de Madrileen als een stap achteruit beschouwen. Zelf ziet Sainz een kans om van Williams weer een winnend team te maken. “Ik hoor thuis bij het vechten voor podiumplaatsen, voor overwinningen. Dat heb ik wel bewezen. Maar Williams hoort daar ook. Hoelang dat gaat duren, kan ik je niet vertellen. Ik kijk uit naar deze uitdaging. Ik weet dat ik Williams weer competitief kan maken.”

Sainz komt terug

Lando Norris en Charles Leclerc weten als voormalige teamgenoten van Sainz als geen ander wat de Madrileen kan, en verwachten daarom dat het niet al te lang duurt voordat de Spanjaard weer vooraan de grid staat. “Carlos is zo getalenteerd, hij heeft me op zoveel vlakken geholpen om beter te worden”, complimenteert Leclerc Sainz. “Hij is een ongelooflijke teamgenoot. Het is gewoon een kwestie van tijd voordat hij terugkomt en voor overwinningen strijdt.”

“Ja, ik zal Carlos missen”, zegt ook Norris, maar Sainz heeft daar zelf zijn twijfels bij. “Dat denk ik niet”, grapt de Madrileen vervolgens. “Ik ben blij dat hij niet meer in een snelle auto zit”, vult Norris het grapje van Sainz aan.

