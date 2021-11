Charles Leclerc was na de kwalificatie voor de Grand Prix van Mexico ‘teleurgesteld in zichzelf’ nadat hij slechts tot de achtste tijd kwam. Hij had gehoopt meer in de buurt van Pierre Gasly, die vijfde werd, te eindigen.

De eerste twee startrijen waren voor Mercedes en Red Bull, maar daarachter spande het erom tussen AlphaTauri, Ferrari en McLaren. Ferrari stond er dit weekend wat beter voor dan McLaren, al sloeg dat team ook weer sterk terug na een slecht verlopen vrijdag. In de strijd om de ‘best of the rest‘ te worden kwam Pierre Gasly met comfortabele marge als sterkste uit de strijd, gevolgd door Carlos Sainz. Diens teamgenoot, Charles Leclerc, kwam niet verder dan de achtste tijd en baalt daar ook stevig van.

“Ik ben erg teleurgesteld in mezelf”, zegt Leclerc tegen The Race. “We hadden de potentie. Ik weet niet of ik Pierre had kunnen verslaan, hij reed een geweldige ronde met slipstream. Maar we hadden zeker de potentie om erg dicht bij hem te staan.”

“Mijn fouten gecombineerd met de Red Bull (van Sergio Pérez, red.) maakten het erg lastig voor mij in de laatste sector”, voegt Leclerc toe, om vervolgens met een beschuldigende vinger te wijzen. “De belangrijkste schuldige voor de achtste plaats vandaag, ben ik”, aldus de Monegask.

