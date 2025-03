Charles Leclerc is zeker niet tevreden met zijn kwalificatieresultaat van een zevende startplek voor de Grand Prix van Australië. De Monegask is echter niet heel erg verbaasd over de tegenvallende sessie in Melbourne. ‘Over het algemeen hadden we de snelheid niet’, onthult de Ferrari-coureur, die op vrijdag nog de tijdenlijst aanvoerde.

Charles Leclerc kwam niet verder dan een snelle rondetijd van 1.15.755, genoeg voor een startplek vanaf de vierde rij in Melbourne. De Ferrari-coureur kreeg bovendien niet de kans om met een tweede snelle ronde zijn tijd te verbeteren. “De tweede ronde voelde rommelig. Maar over het algemeen hadden we de snelheid ook gewoon niet”, legt een zichtbaar teleurgestelde Leclerc uit voor F1TV.

LEES OOK: Hamilton ziet positieve kant aan teleurstellende kwalificatie Ferrari: ‘Hebben we goed gedaan’

“Ik probeerde om meer snelheid nog te vinden, maar daardoor maakte ik een paar fouten. De achterkant was daarnaast ook erg instabiel. Het is erg jammer, want gisteren zagen we er sterk uit”, vervolgt Leclerc zijn analyse. “Vandaag zagen we de echte snelheid van iedereen, en wij staan waar we verwachten te staan.”

Alles nog mogelijk

De laatste opmerking van de Monegask is opvallend, omdat Leclerc op vrijdag de tweede vrije training nog als snelste afsloot. De Ferrari-coureur verduidelijkt daarom wat hij precies met die observatie bedoelt. “Voordat we hier kwamen dachten we dat we een achterstand hadden op de rest, maar de vrijdag gaf ons hoop dat er wat meer snelheid in de auto zat. Uiteindelijk was dit niet het geval. Maar morgen regent het, dus alles is mogelijk. We gaan ons best doen”, besluit de Ferrari-coureur.

Lees hier alles over de GP van Australië

De seizoenspecial van FORMULE 1 Magazine is uit! Ruim 100 pagina’s, met onder andere een interview met Red Bull-teambaas Christian Horner, reportages met en over Liam Lawson en Carlos Sainz. Verder een vooruitblik op komend seizoen met Jan Lammers en Jeroen Bleekemolen. En, natuurlijk, alle teams, coureurs, circuits, GP’s en tijdschema’s. Een onmisbaar naslagwerk voor iedere F1-liefhebber. Bestel ‘m nu online, met gratis bezorging in heel Nederland.