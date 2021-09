Terwijl Carlos Sainz op het podium eindigde in Rusland kwam Charles Leclerc slechts als vijftiende over de streep, wat uiteraard tot teleurstelling leidt bij de Monegask. Hij legt uit dat hij niet naar binnen kon op het moment dat hij had gewild, waarna hij al wist hoe laat het was: “We waren te laat.”

Leclerc begon met een achterstand aan de Grand Prix van Rusland nadat hij een gridstraf kreeg voor een motorwissel. Het was zijn vierde motor van het seizoen, maar die bracht wel meteen een verbeterd hybridesysteem mee die Ferrari een sterkere positie moet geven in de strijd met McLaren. In de openingsronde maakte hij direct zeven plaatsen goed, maar het zou pas na de eerste pitstop zijn dat hij zicht had op punten. Maar toen de regen viel in de laatste ronden van de race besloot Leclerc langer door te gaan op de slicks, wat een kostbare fout zou zijn. Hij verloor veel tijd en klaagde op de boordradio dat hij de auto niet kon afremmen. Kortom, een teleurstellende dag voor de Monegask.

“Het begon op een gegeven moment best hard te regen en in die omstandigheden waren we zeer competitief”, zegt Leclerc. “De derde sector was droog, dus wat we in de eerste en tweede sector, waar lichte regen was, verloren maakten we weer goed in de laatste, dus ik besloot om door te rijden.”

“Er was een ronde waarin ik twijfelde, maar Carlos zat voor me en hij zou die ronde naar binnen gaan”, legt de Monegask uit. “Ik kon niet op hetzelfde moment naar binnen gaan. Een ronde later waren we al te laat, dus toen wist ik dat mijn race gecompromitteerd was. Ik probeerde daarom op de slicks door te gaan in de hoop dat de regen zou afnemen, maar dat gebeurde niet.”

“Ik ben erg teleurgesteld met zo’n race als deze, want het eerste deel leek extreem goed. Om dan vijftiende te eindigen op deze manier, dat doet pijn”, aldus Leclerc. “Ik ga analyseren wat ik beter had kunnen doen omdat ik het gevoel heb dat ik het beter kon doen als coureur om mijn team te helpen met het nemen van de juiste beslissing. Daarvoor was het een zeer positieve race van mijn kant, dus de teleurstelling is groter dat we zo zijn geëindigd. Maar dat is zoals het is en ik zal proberen ervan te leren”, besluit de Monegask.