Tevredenheid, maar ook teleurstelling: Charles Leclerc kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn inhaalrace op het Circuit of the Americas. Hij is tevreden met zijn podiumplek, maar was niet helemaal tevreden met het verloop van de race.

Leclerc bouwde zijn race vanaf de twaalfde plek – door gridstraffen – rustig op. De Ferrari-coureur baande zich een weg naar voren en profiteerde optimaal van de safetycar door de gestrande Valtteri Bottas. Leclerc kon zo een ‘gratis’ pitstop maken en aansluiten als vierde, achter Max Verstappen, Lewis Hamilton en Sergio Pérez.

Met Pérez kon Leclerc nog wel afrekenen, maar daarna strandde de inhaalrace. Verstappen en Hamilton hadden net een tandje meer en Leclerc moest genoegen nemen met de derde plek, wat voor de start van de race nog zijn doel was.

“Ik ben een soort van tevreden”, blikt Leclerc terug. “We begonnen van de twaalfde plek en om dan het podium te halen is een mooie prestatie. Maar als ik terugkijk op de race, dan is het een beetje teleurstellend.”

“We hadden de snelheid”, vervolgt Leclerc. “Maar richting het einde van de race hadden we te veel bandenslijtage. We zullen eraan werken, maar uiteindelijk is de derde plek terwijl we als twaalfde begonnen niet slecht”, bekijkt de Monegask het van de positieve kant.

Leclerc genoot van de duels met Pérez en Verstappen, maar zag daardoor op het hete Circuit of the Americas ook een verbeterpunt voor Ferrari. “Het waren mooie duels, maar we moeten ervoor zorgen dat we ze in de slotfase meer op de hielen kunnen zitten”, doelt hij op de bandenslijtage van de F1-75.