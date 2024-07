Charles Leclerc verwacht niet dat Ferrari een rol van betekenis gaat spelen in Silverstone. De Monegask ziet het Britse raceweekend somber in, na tegenvallende prestaties op de vrijdag. Leclerc denkt daarom dat de strijd ook tijdens de Grand Prix van Groot-Brittannië weer tussen Red Bull Racing en McLaren gaat. Teamgenoot Carlos Sainz is dat echter niet helemaal met hem eens.

De eerste twee vrije trainingen op Silverstone verliepen voor het Italiaanse team niet helemaal zoals ze hadden gehoopt. Leclerc klaagde over de boordradio over de balans van zijn SF-24, en wist daardoor niet sneller te rijden dan de vijfde snelste tijd tijdens VT2. Teamgenoot Carlos Sainz kwam zelfs niet hoger dan P8.

Leclerc gaf na de twee sessies daarom ook aan niet heel enthousiast het verdere Britse raceweekend in te gaan. “Ik heb niet het gevoel dat het zo is [dat Ferrari mee kan strijden in Silverstone, red.]” ziet de Monegask het wat somber in, tegenover de aanwezige media. “Op dit moment zijn we nog niet helemaal tevreden en we zullen er alles aan doen om eventuele problemen snel op te lossen, zodat we een goede kwalificatie kunnen rijden.”

Toch denkt Leclerc dat de strijd op het Britse circuit dit weekend tussen de andere topteams zal gaan. “Ik heb het gevoel dat McLaren en Red Bull dit weekend ver voor liggen, maar ik hoop dat ik het mis heb”, aldus de Monegask. Zijn Spaanse teamgenoot ziet de situatie bij Ferrari echter iets minder somber in.

Sainz positiever dan Leclerc

Sainz won in 2022 zijn eerste Grand Prix op Brits grondgebied, en verwacht ook dit weekend een goede race te kunnen rijden. “Het was een interessante vrijdag voor ons, want het belangrijkste doel was om nuttige gegevens te verzamelen. Zo konden we een compleet beeld krijgen van onze auto”, legde de Spanjaard uit. “Dat doel is bereikt en nu moeten we alles analyseren om klaar te zijn voor [de kwalificatie, red.]. We moeten een aantal beslissingen nemen, maar ik denk dat we ons dit weekend op een goede plek kunnen positioneren.”

