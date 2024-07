De eerste triple-header van het seizoen nadert zijn einde – Max Verstappen en consorten maken zich op voor de Grand Prix van Groot-Brittannië, de laatste race in het Europese drieluik. Waar de Nederlander hoopt op een foutloze wedstrijd en het maximale aantal punten, kan het weerbericht voor verrassingen zorgen – check hier de voorspellingen voor de GP van Groot-Brittannië!

Op de Red Bull Ring was het nog genieten geblazen voor de aanwezige toeschouwers. Temperaturen tot boven de dertig graden Celsius zorgden voor een zomers feestje in Oostenrijk. Op Silverstone is dat wel anders. Het weerbericht voor de Grand Prix van Groot-Brittannië is voorlopig typisch Brits; grijs met de nodige kans op regen. Moet de Formule 1 zich zorgen gaan maken?

Weerbericht GP Groot-Brittannië

Op vrijdag vallen de vrije trainingen meteen in het water. De eerste sessies op het Britse asfalt vragen waarschijnlijk om intermediates of full wet banden. Het wordt rond de achtien graden Celsius op de openingsdag in Engeland, met maximaal een uur aan zon. De kans op neerslag bedraagt op dit moment liefst 95%. Met name vanuit het westen zullen er flinke regenbuien overwaaien.

Tijdens de laatste training op zaterdag wordt er ook nog wat regen voorspeld – de kans op een buitje is dan 70%. Tijdens de kwalificatie blijft het echter droog en kan er zelfs een zonnetje doorbreken, al wordt het niet warmer dan zeventien graden. Op zondag blijft het wisselvallig; tijdens de Grand Prix wordt het opnieuw zo’n zeventien graden met af en toe wat zon. De omstandigheden zijn verre van perfect. Er worden ook wat korte buitjes voorspeld, die het de coureurs gedurende de race knap lastig kunnen maken.

