Ook de tweede vrije training voor de GP van Groot-Brittannië was voor Lando Norris. De Brit reed, voor wat het waard is, naar de snelste ronde van de dag voor de ogen van zijn thuispubliek. Max Verstappen worstelde met overstuur en moest het doen met de zevende tijd. De weinig verheffende sessie werd in de slotfase opgeschrikt door de eerste buitjes van het weekend.

LEES OOK: VT1 GP Groot-Brittannië: Norris P1, vier rookies en een rode vlag

Met het aanbreken van de tweede vrije training voor de GP van Groot-Brittannië breekt ook het zonnetje door. Waar het tijdens de ochtendsessie nog grijs was boven het circuit, klaart het nu op in Silverstone. Toch ligt er nog niet overal evenveel grip. Charles Leclerc en Pierre Gasly kennen beiden al vroeg momentjes waarbij de auto even uitstapt. Geen ramp, hoewel de Monegask wel twijfelt aan de balans van zijn SF-24. “Ik heb veel moeite met de hoge snelheden, de auto zit echt op het randje”, klinkt het over de boordradio.

Max Verstappen begint al vroeg aan zijn snelle rondjes; met nog drie kwartier op de klok laat hij de zachtste compound onder zijn auto schroeven. Dat levert hem meteen de snelste tijd van de dag op. Wanneer de andere coureurs zich aan de rode sloffen wagen, bewijst de McLaren – in dit geval die van Lando Norris – zich het snelst. Met Oscar Piastri op plek twee voeren de papaja’s de tijdschema’s aan, de MCL38 gedijt goed op Silverstone.

Eerste regen van het weekend

Bij het uitkomen van de Becketts-bocht schiet ook Verstappen even van de baan. Onderstuur en de toenemende wind lijken parten te spelen voor de drievoudig wereldkampioen. Hij maakt de switch naar de mediumband en begint aan zijn longruns. Sergio Pérez verliest ook veel tijd in de snelle bochten, hij kan niet tippen aan de beide McLarens en tekent voor de derde tijd.

Tegen het einde van deze tweede vrije training voor de GP van Groot-Brittannië wordt het grijs boven Silverstone. Donkere wolken pakken zich samen en met nog zes minuten op de klok wordt de sessie opgeschrikt door de eerste buien van het weekend. De teams nemen geen risico en roepen hun coureurs een voor een naar binnen.

Uitslagen

Lees hier alles over de aankomende GP in Groot-Brittannië

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!)