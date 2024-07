In een rustig verlopen eerste vrije training in Silverstone is Lando Norris de snelste coureur, gevolgd door Lance Stroll en Oscar Piastri. Max Verstappen eindigt op de vierde plek. Verder nemen er liefst vier rookies deel in deze sessie en met name Hadjar zorgt voor een angstig moment op de baan.

Het uitblijven van de zomer is niet alleen het geval in Nederland, ook de Britten kijken naar een grauw wolkendek in Silverstone. Het kwik geeft slechts 15 graden Celsius aan en Lando Norris hoort over de boordradio dat het aanvoelt als een koude testdag in Barcelona. Dit betekent ook dat er weinig grip is en dat zijn niet bepaald de omstandigheden waar de vier Formule 2-coureurs die in deze vrije training hun extra meters mogen maken op hadden gehoopt.

We hebben het dan over Oliver Bearman in de Haas, Jack Doohan in de Alpine, Franco Colapinto in de Williams en Isack Hadjar in de Red Bull. Na negen minuten wordt er met de rode vlag gezwaaid, maar niet vanwege een fout van een rookie. Het is de inmiddels ervaren rot Yuki Tsunoda die spint en vast komt te staan in het grind. Met nog 43 minuten te gaan op de klok wordt het veld weer losgelaten.

McLaren wederom rap

Het veld wordt vervolgens aangevoerd door de wagens van Mercedes op de harde band, tot Max Verstappen op de mediumband het stokje overneemt. Daarna zet McLaren de toon op de zachte band, voor wat het waard is uiteraard. De donkere wolken zijn dreigend en Verstappen zegt over de boordradio dat het begint te miezeren. Gelukkig voor hen zet het niet door en blijft het verder droog.

Oscar Piastri valt in de slotfase nagenoeg stil vanwege een hydraulisch probleem en stopt de McLaren bij de ingang van de pitstraat. Hierdoor wordt deze tijdelijk gesloten. Toch kan hij tevreden terugkijken op de sessie met de derde tijd. Alleen Lance Stroll en teamgenoot Lando Norris moet hij voor zich dulden. Laatstgenoemde beleeft nog een angstig moment op de baan wanneer hij bijna op de Red Bull-bolide van Hadjar klapt. Ternauwernood weet de Brit een ongeluk te voorkomen. In de andere wagen van Red Bull blijft Verstappen steken op P4.

