De duels tussen Max Verstappen en Charles Leclerc zijn vooralsnog vrijwel zonder incidenten verlopen, maar Leclerc verwacht dat die strijd wat feller zal zijn als de titel op het spel staat.

Leclerc en Verstappen toonden begin dit seizoen dat ze een felle strijd op de baan kunnen voeren, maar met het nodige respect waardoor het niet tot incidenten kwam. Zo wisselden de twee coureurs in Bahrein en Saoedi-Arabië regelmatig van positie in spannende duels die rondenlang duurden.

Dat er respectvol gereden wordt tussen de twee heeft volgens Leclerc er deels mee te maken dat zij elkaar goed kennen van hun karttijd. “Maar ik denk niet dat dat de reden was waarom het rustiger werd tussen ons”, legt Leclerc uit aan Auto, Motor und Sport. “Ik denk dat het verschil tussen Max en Lewis (Hamilton, red.) van vorig jaar is dat we op verschillende punten in het seizoen zaten.”

Lees ook: Leclerc verklaart verschil met teamgenoot Sainz: ‘Ik heb wat dingen veranderd’

Zo waren, benadrukt Leclerc, de meeste duels tussen hem en Verstappen aan het begin van het seizoen toen de titelstrijd nog helemaal open lag terwijl Verstappen en Hamilton het vooral in de tweede seizoenshelft vaak aan de stok hadden.

Aangezien de titelstrijd nog helemaal open lag wilde Leclerc ‘niet zoveel risico’ nemen. “Het was dus meer de aard van dit kampioenschap”, stelt de Monegask. “Als we in 2023 tot het einde zouden vechten, denk ik dat het intensere duels zouden worden.”

Een voorbeeld van een moment dat de emoties wel wat hoger opliepen tussen de twee, was in Oostenrijk in 2019. Verstappen duwde Leclerc wijd in bocht 3 en won de race. Leclerc was niet blij met de actie van de Nederlander en stelde dat hij zijn aanpak zou veranderen als dat soort acties toegestaan zijn. Hij was niet blij met het resultaat van die race, maar juichte het besluit van de stewards wel toe.

“Ik was de eerste om die aanpak toe te juichen omdat ik graag hard op de baan vecht”, blikt Leclerc terug. “Ik houd van die manier van racen. Hopelijk zien we zulke duels in de toekomst.”