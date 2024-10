Hoe kan het dat Ferrari tijdens SQ3 in Austin toch niet meedeed in het gevecht om de polepositie? Volgens Charles Leclerc heeft dat te maken met de zachte band waarop de coureurs moesten kwalificeren. De Ferrari-coureur weet nog niet precies waarom de SF-24 een vormdip beleefde op het zachtste compound, vooral omdat Mercedes wel als tweede kwalificeerde.

Even leek het nog zo mooi te worden voor de Scuderia in Austin. De Ferrari-coureurs waren de snelste tijdens de eerste vrije training, en ook tijdens SQ1 en SQ2 in de sprintkwalificatie stonden de namen van Charles Leclerc en Carlos Sainz bovenaan. Maar op het cruciale moment ging het toch mis voor de Scuderia. Leclerc kwam niet verder dan een derde startplaats voor de sprintrace, terwijl Carlos Sainz op P5 strandde.

LEES OOK: Gemengde gevoelens bij Mercedes na sprintkwalificatie: ‘Morgen een nieuwe kans’

“Om de een of andere reden heeft Mercedes (op de zachte band, red.) echt iets gevonden dat wij niet helemaal in onze auto hadden”, vertelt Leclerc na afloop, tegen Formula1.com. “Op de mediumbanden zagen we er goed uit, op de zachte band hadden we niet het tempo om voor P1 te vechten. De ronde was een beetje stroef, maar het is niet zo dat ik iets raars deed. Het gevoel was gewoon niet geweldig.”

Toch is Leclerc wel tevreden met zijn derde startplaats. De Monegask weet echter nog niet zeker of hij ook het gevecht aan kan gaan met polesitter Max Verstappen. “Max ziet er op dit moment ook erg snel uit”, vervolgt de 27-jarige. “We hebben nog niet helemaal een idee wie er snel gaat zijn betreffende het racetempo, dus op dit moment zijn er nogal wat vraagtekens.”

Tekort

Leclercs teamgenoot Sainz is het met de Monegask eens dat de Ferrari nog wat tekort komt op de zachte band. “Ik had echt een goede ronde in SQ2 op de mediums, maar daarna op de softs lijkt het alsof we nog steeds een beetje tekortkomen in vergelijking met vooral de (Mercedessen, red.) en Verstappen”, aldus de Spanjaard. “Zij lijken een tiende of twee sneller te zijn in één ronde, zeker als je ziet hoe Lewis eraan kwam. Ook de schamele ronde die George reed en waarmee hij toch nog twee tienden voorsprong had.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!