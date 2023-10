Polesitter Charles Leclerc vermoed dat Ferrari de concurrentie zondag in de Grand Prix van de Verenigde Staten te slim af kan zijn. De reden: de afwijkende strategie in de sprintrace een dag eerder. “Dat levert ons een voordeel op.”

Ferrari, de laatste jaren al berucht om de soms op z’n zachtst gezegd opmerkelijke strategische beslissingen, baarde zaterdag in Austin opzien. Als enige van alle teams kende het twee coureurs die op verschillende banden de sprintrace afwerkten. Zo startte Leclerc op de mediums, net als de rest van het veld. Op één coureur na: teamgenoot Carlos Sainz.

“Omdat hij op de zachte banden reed, hebben we als enige team ook veel data over slijtage daarvan in de sprintrace”, aldus Leclerc. “Van de medium weten we ook veel. En zo hebben we van beide bandencompounds nu data. Dat kan zomaar een strategisch voordeel voor ons zijn.”

Lees ook: Preview GP Amerika: Hijsen concurrenten voor de race al de witte vlag?

Of het genoeg is om de ongenaakbare Max Verstappen achter zich te houden (startend vanaf P6), is de vraag. Leclerc kent hoe dan ook de best denkbare uitgangspositie: hij start zondagavond om negen uur Nederlandse tijd vanaf pole position. Daarnaast staat hij bekend als een goed starter. Dat toonde hij zaterdag al in de sprintrace, hoewel Verstappen hem toen vanaf P1 achter zich hield.

Leclerc: “Er was een kans en een gaatje in de eerste bocht, daar ging ik voor. Helaas verloor ik een plek aan Lewis Hamilton. Gelukkig start ik dit keer vanaf pole.”

Lees hier alles over de GP van de Verenigde Staten met o.a. het complete tijdschema

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, ook met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!