Alle aandacht gaat natuurlijk uit naar de titelstrijd tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton maar in de schaduw daarvan speelt zich nog een verbeten gevecht af. Slechts 3,5 punt scheiden McLaren en Ferrari in de strijd om de derde plaats bij de constructeurs en er is beiden veel aan gelegen de ‘podiumplek’ binnen te slepen.

De afgelopen races waren positief te noemen, vindt Charles Leclerc maar de Monegask geeft de voorkeur aan een afwachtende houding voor nu. “Vooral in Austin waren we erg sterk, op een baan waarvan we niet meteen verwacht hadden dat we sterker zouden zijn dan McLaren. Maar we zitten er in punten nog steeds achter. Het wordt heel close, zij zijn sterk en consistent maar wij zijn erg goed bezig. Alle updates die we hebben aangebracht, zijn de goede geweest. We moeten nu gewoon zoveel mogelijk perfecte weekenden draaien, dan heb ik er alle vertrouwen in.”

Het Autódromo Hermanos Rodriguez zou de Ferrari zelfs beter moeten liggen dan COTA in Austin. “Maar laten we dat nog even afwachten, we hebben dit jaar zowel goede als minder gewenste verrassingen gehad. Ik houd wel van de baan, het is eigenlijk een beetje een vreemd circuit. Door de lage luchtdruk is het glibberig, we rijden met de maximale downforce. Die afstelling heeft goed voor ons gewerkt dit jaar, in Monaco en Budapest bijvoorbeeld. We zouden competitief moeten zijn.”

Foto: BSR Agency

De suggestie dat Ferrari gezien de benodigde downforce in de buurt zou kunnen komen bij Mercedes en Red Bull wuift Leclerc gedecideerd weg. “Ik houd wel van een beetje optimisme maar we moeten ook realistisch blijven. Op papier zou het een goed weekend kunnen worden maar zij liggen veel te ver voor. Als er een kans is, ga ik er voor natuurlijk maar normaal gesproken zal dat niet mogelijk zijn.” Leclerc richt zich liever op de strijd met McLaren en stiekem ook de interne strijd met teamgenoot Sainz.

“Natuurlijk is het een mooi gevecht met Carlos, we drijven elkaar tot het uiterste. Het zou mooi zijn als het voor wat interessantere posities zou zijn maar nu is die derde plek bij de constructeurs het belangrijkste. Maar natuurlijk is het ook een persoonlijk doel om Carlos te verslaan.”

