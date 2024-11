Charles Leclerc is geschrokken van de snelheid van de McLarens op de vrijdag in São Paulo. De Monegask kan met een achterstand van 29 punten op Lando Norris elk punt voor het coureurskampioenschap wel goed gebruiken, maar is bang dat de Ferrari’s tijdens het Braziliaanse weekend achter hun Britse concurrent zullen eindigen.

McLaren deed goede zaken tijdens de sprintkwalificatiesessie in Brazilië. De Britse renstal was meteen een maatje te groot voor naaste concurrenten Red Bull en Ferrari. Oscar Piastri en Lando Norris starten hierdoor beide vanaf de eerste startrij aan de verkorte race op de zaterdag. Leclerc eindigde, met twee tienden achterstand op polesitter Piastri, als beste van de rest op de derde plek. De Monegask begint naast Max Verstappen op plek vier aan de sprintrace, en heeft wel vrede met zijn resultaat.

“Ik ben blij omdat we het resultaat voor vandaag hebben gemaximaliseerd, ik denk niet dat er vandaag iets was om beter te doen”, vertelt Leclerc, tegenover Formula1.com. “De McLarens zijn zo snel, dus we rijden een beetje achter ze aan dit weekend. Het is belangrijk om hoe dan ook goede punten te pakken.”

‘Dat is het plan’

Leclercs teamgenoot Carlos Sainz kwalificeerde ondertussen als vijfde, mede door de worstelingen van zijn team met de dalende baantemperatuur. “Het was heel moeilijk om de banden in het venster te krijgen”, vertelt de Spanjaard. “We hadden een goede verbetering in SQ2 met de mediums. We hebben maar één ronde op die banden gereden en dat zal ons goed van pas komen voor de rest van het weekend.”

Sainz geeft daarom de hoop op een beter kwalificatieresultaat voor de hoofdrace nog niet op. “Ik herinner me dat we in Austin (bij het laatste sprintweekend, red.) zwak waren op de softs op vrijdag, en toen slaagden we er voor de kwalificatie in om wat extra tijd te vinden, dus ja, dat is het plan.”

