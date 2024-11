Was Max Verstappen in de sterkere bolides van McLaren en Ferrari in 2024 eerder wereldkampioen geworden? De Nederlander suggereerde zelf na zijn kampioensrace in Las Vegas van wel. Charles Leclerc en Lando Norris, ervaringsdeskundigen op het gebied van het besturen van respectievelijk de SF-24 en de MCL38, denken dat Verstappen overdrijft.

Max Verstappen behaalde tijdens de vorige Grand Prix, in Las Vegas, zijn vierde wereldtitel. De Nederlander pakte de winst in het coureurskampioenschap, ondanks de kuren van de RB20 waarmee Verstappen een groot deel van het seizoen mee te maken had. De Red Bull-coureur stelde daarom ook na de race in de woestijnstad dat hij in een Ferrari of McLaren misschien wel sneller wereldkampioen was geworden.

LEES OOK: Coulthard prijst Vasseur voor aanpak tirade Leclerc: ‘Probeert het niet te verstoppen’

“Max is een heel speciale coureur en ik denk dat wat hem heel speciaal maakt, ook het zelfvertrouwen is dat hij heeft. Maar ik denk dat het heel moeilijk is om zoiets te zeggen als je niet weet hoe de auto precies rijdt”, reageert Charles Leclerc op Verstappen in de FIA-persconferentie in Qatar.

Leclerc staat momenteel met 319 verzamelde punten op de derde plek in het coureurskampioenschap. De Monegask denkt niet dat Verstappen in zijn SF-24 al eerder de titel had gepakt. “Het is een ongelooflijke coureur, zonder twijfel. Ik weet niet hoe de Red Bull aanvoelt en ik weet niet hoe de McLaren is, en hij weet niet hoe de Ferrari rijdt”, vervolgt de Ferrari-coureur. “Misschien is het een beetje overdreven om zoiets te zeggen. Voor de rest heb ik er niet veel over te zeggen.”

Ook Norris denkt van niet

Een coureur die natuurlijk wel goed weet hoe een McLaren rijdt, is Lando Norris. Ook de Brit denkt ‘absoluut niet’ dat Verstappen in een MCL38 het kampioenschap eerder naar zich had toegetrokken. “Niemand is ooit teruggekomen van de achterstand die ik had. Niemand”, legde de Brit deze week over zijn 2024-seizoen uit, aan The Telegraph. “Er zijn in het verleden grotere veranderingen in het prestatieniveau van auto’s geweest dan dit jaar. De voorsprong van Red Bull in het begin van het seizoen was ook veel groter dan onze voorsprong op de rest.”

Lees hier alles over de GP van Qatar

Wil je alles weten over de vierde wereldtitel van Max Verstappen? Koop dan NU onze extra kampioensspecial met exclusieve interviews en reportages vanuit Las Vegas.