Charles Leclerc is niet van plan om grote risico’s te nemen in de sprintkwalificatie. De Monegask is teleurgesteld met zijn zevende tijd in de kwalificatie, maar vindt het vooral belangrijk dat zij voor grote concurrent McLaren starten.

Ferrari stond er goed bij in de eerste kwalificatiesessie op Interlagos, maar eindigde uiteindelijk slechts op de zesde en zevende plek. Daarmee staan ze voor hun grote concurrent McLaren, met wie zij in een spannende strijd om de derde plek bij de constructeurs verwikkeld zijn. Toch was de zevende plek zeker niet waar Leclerc op gehoopt had in Brazilië.

“We staan voor de McLarens, dat is belangrijk, maar ik ben nog steeds een beetje teleurgesteld met deze kwalificatie”, zegt Leclerc tegen Sky Sports. “Ik ging lekker in Q1 en Q2, maar bij mijn eerste poging in Q3 had ik oude banden, dus toen was het lastig om het ritme weer op te pakken. Zelfs bij de tweede poging”, aldus de Monegask.

“Maar het is wat het is”, legt Leclerc zich neer bij de zevende startplek voor de sprintkwalificatie van zaterdag. “In Q1 werd een van mijn rondetijden helaas geschrapt. Ik moest daardoor een nieuw setje vanden pakken en dat maakte het wat moeilijker voor ons, maar we hebben nog de sprintkwalificatie en de race!”, probeert hij positief te blijven.

Voor die sprintkwalificatie heeft Leclerc al een plan, maar dat zal niet voor veel spektakel zorgen. “We staan voor de McLarens, dus ik denk niet dat we al te veel risico’s zullen nemen”, besluit Leclerc.