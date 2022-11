Charles Leclerc was dit jaar de enige echte uitdager van Max Verstappen. De Monegask won van de eerste drie races er twee en even leek het erop dat Ferrari op weg was naar een prachtig seizoen. Red Bull sloeg echter terug en na het dominante weekend van Red Bull op Spa-Francorchamps zag Leclerc de bui hangen.

Wat begon als een droom werd uiteindelijk een nachtmerrie voor Charles Leclerc. Toen de Monegask in Bahrein samen met teamgenoot Carlos Sainz een één-tweetje scoorde was er hoop op een prachtig seizoen. Betrouwbaarheid, strategische blunders en slecht bandenmanagment zorgden er echter voor dat die droom al snel in een nachtmerrie veranderde.

Velen dachten na de uitbarsting van Leclerc in Frankrijk dat hij daar dacht dat de titelstrijd voorbij was. In gesprek met Motorsport.com geeft de vijfvoudig racewinnaar aan dat hij pas in België wist dat het heel moeilijk zou worden: “Na Frankrijk had ik nog hoop dat we het om konden draaien, maar na dat extreem dominante weekend van Red Bull in België wist ik dat het waarschijnlijk niet meer ging lukken’.

Wel ziet Leclerc zijn team de laatste tijd groeien op het gebied van strategie en communicatie: “Soms zijn de juiste keuzes helemaal niet zo voor de hand liggend, maar het team is goed bezig en ik heb duidelijk progressie gezien”, zegt Leclerc. Bandenmanagment blijft nog een punt van aandacht. In Suzuka was dat dé reden dat Leclerc het tempo van Max Verstappen niet kon volgen. “Samenvattend weten we waar we nog aan moeten werken en zijn we daar hard mee bezig”, sluit Leclerc af.

