Met nog vijf Grands Prix te gaan begint de tijd te dringen voor Ferrari. Het Italiaanse team heeft nog altijd geen zege kunnen pakken in 2025, en dreigt zo voor de tweede keer in de geschiedenis van het team een seizoen zonder een overwinning te ondergaan. Ondertussen is tussen Max Verstappen en de McLaren-coureurs de titelstrijd losgebarsten. Leclerc zet zijn geld daarbij in op de McLaren-coureurs: ‘Al kun je Max natuurlijk nooit uitvlakken’.

Een tweede plaats tijdens de GP Monaco. Hoger kwam Charles Leclerc dit seizoen nog niet op het podium. De Monegask heeft wel al eerder dan Ferrari-teamgenoot Lewis Hamilton tijdens een hoofdrace op het podium gestaan dit seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen wacht met nog vijf Grands Prix te gaan namelijk nog op zijn beurt om het ereschavot in het Ferrari-rood te betreden.

Ondertussen is tussen Oscar Piastri, Lando Norris en Max Verstappen de titelstrijd losgebarsten. Leclerc denkt echter niet dat Ferrari daarvan kan profiteren. “Ik denk dat de context altijd belangrijk is als je tegen iemand vecht, en in mijn geval heb ik niet veel te verliezen”, vertelt hij aan Motorsport Week. “Zij (de McLaren-coureurs en Verstappen, red.) hebben veel te verliezen, dus dat geeft een klein voordeel. Maar om daarvan te profiteren, moet ik hun tempo kunnen bijhouden en op dit moment lijkt het er niet op dat we het tempo van zowel de McLaren als de Red Bull kunnen bijhouden.”

‘Dollar op de McLaren-coureurs’

De Monegask speelt daarom vooral een aanschouwende rol bij de driestrijd. Leclerc weet daarbij wel op wie hij zijn geld zou inzetten. “Max rijdt altijd op een zeer hoog niveau”, vertelt de Monegask, die ook ziet hoe Red Bull langer de 2025-auto heeft doorontwikkeld dan McLaren en Ferrari. “Zijn opmars is dus geen complete verrassing. Ik zou echter zeer verrast zijn als hij erin slaagt om het kampioenschap te winnen vanuit zijn huidige positie.”

“Ik bedoel, nogmaals, hij presteert altijd uitstekend, maar het is nog steeds veertig punten en veertig punten is aanzienlijk”, voegt de Monegask eraan toe. “Dus ja, als ik een dollar zou moeten inzetten, zou ik waarschijnlijk op de McLaren-coureurs wedden. Al kun je Max nooit uitsluiten.”

