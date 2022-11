Ferrari heeft in de laatste races van dit seizoen ‘vooruitgang geboekt qua strategie en besluitvorming’, stelt Charles Leclerc. Dat is volgens hem alleen niet heel zichtbaar geweest omdat de F1-75 minder snel was dan aan het begin van het seizoen.

Ferrari begon sterk aan het seizoen en het nieuwe tijdperk van de Formule 1. Na de eerste paar races was de Italiaanse renstal zelfs de favoriet voor de titels, maar door strategische fouten, rijdersfouten en betrouwbaarheidsproblemen slonken die kansen snel. Uiteindelijk moest Ferrari genoegen nemen met de tweede plek bij de constructeurs.

Charles Leclerc eindigde tweede in het kampioenschap op 146 punten achterstand van Max Verstappen. Leclerc, die dit jaar negen polepositions veroverde, vindt het ‘moeilijk om een conclusie te trekken’ na dit seizoen. Voor hem staat wel één ding vast: “Ten opzichte van vorig jaar hebben we een geweldige stap vooruit gezet.”

Lees ook: De flop 5 van Tom Coronel: ‘Leclerc is te netjes, een ideale schoonzoon, een labrador’

“Maar,” vervolgt Leclerc, “natuurlijk kan ik het midden van het seizoen niet negeren. Dat was super frustrerend”, windt de Monegask er geen doekjes om. “We leidden het kampioenschap met een grote voorsprong, maar eindigden met een grote achterstand. Dat was een frustrerend deel van het seizoen”, doelt hij onder meer op de uitvalbeurten in Barcelona, Azerbeidzjan en Frankrijk.

Voor 2023 weet Leclerc al wat er beter moet en kan bij Ferrari. “Al met al moeten we gewoon leren van alle fouten die we dit jaar hebben gemaakt en proberen te verbeteren voor volgend jaar.” Hij zag in de laatste fase van het seizoen al een glimp van die verbeteringen. “In de laatste races hebben we echt een stap vooruit gezet qua strategie en besluitvorming. Helaas was het moeilijker om dat te laten zien omdat het tempo niet zo goed was als aan het begin van het seizoen”, besluit de Ferrari-coureur.