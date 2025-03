Waar Lewis Hamilton op zaterdag nog zegevierde tijdens de sprintrace in Shanghai, kwam hij tijdens het hoofdnummer niet verder dan de zesde plaats. De zevenvoudig wereldkampioen betreurt een teleurstellende race en een auto die, naarmate het weekend vorderde, alleen maar slechter leek te worden. Aanpassingen aan zijn Ferrari zorgen ervoor dat Hamilton zich nog niet honderd procent op zijn gemak voelt in het rood.

“Het was een uitdagend weekend”, verzuchtte Lewis Hamilton voor de camera’s van Viaplay. “Ik heb alles gegeven en een aantal punten opgehaald, maar uiteindelijk was de start van het weekend natuurlijk veel beter.” Hamilton kwalificeerde zich in de sprintkwalificatie op de eerste plaats en wist die plek gedurende negentien ronden te verdedigen. Zo boekte hij zaterdag zijn eerste ‘overwinning’ met het team van Ferrari. Tijdens de reguliere kwalificatie noteerde hij echter de vijfde tijd, om vervolgens in de race één plaatsje terug te zakken.

‘Auto werd alleen maar slechter’

“We hebben de auto nog een beetje aangepast en daardoor werd het veel lastiger om deze in balans te houden”, vervolgde Hamilton. “De auto’s in de voorhoede waren ook gewoon veel te snel vandaag, die kon ik echt niet bijhouden.” Later benadrukte hij nog eens bij Sky Sports dat de auto alleen maar slechter was geworden in aanloop naar de race. “De veranderingen die we hebben doorgevoerd, waren duidelijk de verkeerde; de auto was slechter in de kwalificatie en nog slechter in de race”, besloot hij.

Hamilton staat op dit moment op de zevende plaats in het kampioenschap. Saillant detail: zijn vervanger bij Mercedes, de 18-jarige Andrea Kimi Antonelli, bezet de vijfde plaats.

