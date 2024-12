Lewis Hamilton reed zondag zijn laatste race voor Mercedes. Na twaalf jaar trouwe dienst bij de Silberpfeile kiest de zevenvoudig wereldkampioen in 2025 voor een nieuwe uitdaging bij Ferrari. Zijn afscheid tijdens de GP van Abu Dhabi werd een emotioneel moment. De laatste boordradio’s van Hamilton met race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington en Toto Wolff spreken boekdelen.

Ondanks een tegenvallende kwalificatie – Hamilton startte door ‘domme pech’ vanaf de zestiende plek – reed de 39-jarige Brit een indrukwekkende race. Hij vocht zich naar voren en finishte uiteindelijk als vierde, achter Lando Norris en de twee Ferrari’s. In de laatste ronde wist hij ook teamgenoot George Russell nog in te halen. Tijdens de cooldown-ronde nam Hamilton via de boordradio voor het eerst afscheid van zijn team en reflecteerde hij op de afgelopen jaren.

“Het was echt fantastisch om met je te werken,” begon race-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington. “Geweldig gedaan, vriend. Het is altijd een genoegen geweest.” Bonnington, die al sinds 2013 de vaste stem in Hamiltons oor was, reist niet mee naar Ferrari. Teambaas Toto Wolff voegde eraan toe: “Lewis, dat was een race van een echte wereldkampioen. Ongelooflijk.”

‘Sprong in het diepe’

“Bedankt, dat was echt heel bijzonder”, reageerde Lewis Hamilton geëmotioneerd. “Het genoegen is geheel aan mij. Wat ooit begon als een sprong in het diepe, eindigde als een samenwerking voor de geschiedenisboeken. Samen hebben we dingen bereikt die we alleen maar konden dromen. Ik ben iedereen in de fabriek ontzettend dankbaar. Uit de grond van mijn hart, bedankt.”

“Bedankt, Lewis,” reageerde Bonnington. “Ik ben zo dankbaar dat ik deel mocht uitmaken van dit hoofdstuk. Veel geluk met je volgende avontuur.” Hamilton sloot zijn laatste boordradio af met de woorden: “Ik hou van jullie, echt waar.” Toto Wolff reageerde op zijn beurt met een opmerkelijke belofte: “Wij houden ook van jou. Je zult altijd deel uitmaken van de familie. Als wij niet kunnen winnen, gunnen we het jou.” Dat belooft wat voor een toekomstige strijd met Ferrari.

