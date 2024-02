Lewis Hamilton zwaait aan het einde van dit seizoen af bij Mercedes. De 7-voudig wereldkampioen verruilt dan Duitste team – waar hij dit jaar zijn twaalfde seizoen gaat rijden – voor Ferrari. Het kan een eenzame vlucht naar Maranello worden, want Italiaanse media melden dat Hamilton zijn vertrouwde Mercedes-personeel in Brackley moet laten.

Volgens Motorsport Italia heeft Lewis Hamilton een speciale clausule in zijn Mercedes-contract staan, waardoor hij geen personeel mag meenemen naar Ferrari. De zogeheten ‘non-poaching clause’ kan voorkomen dat Hamilton zijn vertrouwde race-ingenieur Peter Bonnington (alias “Bono”) en racemanager Andrew Shovlin meeneemt naar Italië.

Een dergelijk clausule werd in 2014 ingezet om te voorkomen dat Sebastian Vettel zijn Red Bull-ingenieur Guillaume “Rocky” Rocquelin mee zou nemen naar Ferrari. Fernando Alonso – die op dat moment verkaste naar McLaren – had geen clausules en nam zijn race-ingenieur Andrea Stella gewoon mee. Natuurlijk hoeft een dergelijke afspraak niet bindend te zijn, de teams kunnen altijd tot een overeenkomst komen.

Peter Bonnington is al sinds 2013 de vaste race-ingenieur van Lewis Hamilton, dus de Engelsman heeft goede redenen om deze mee te nemen naar zijn nieuwe werkgever. Verder gaan er ook geruchten dat technisch directeur Adrian Newey geïnteresseerd is in een job bij Ferrari. Newey is nu werkzaam bij kampioen Red Bull, maar sinds de toestanden rondom Christian Horner wordt hij gelinkt aan de scuderia.

