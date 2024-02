Christian Horner heeft vrijdag een bijeenkomst met Red Bull over de beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag jegens de teambaas. De Engelsman kwam maandag in het nieuws toen Red Bull aangaf dat het een onafhankelijk onderzoek is gestart naar Horner, na klachten van een enkele RB-werknemer. Het team gaf eerder aan de aantijgingen “extreem serieus” te nemen.

De 50-jarige Horner is al sinds jaar en dag verbonden aan het team uit Milton-Keynes. Hij begon zijn carrière als teambaas in 2005 en heeft sindsdien meerdere kampioenschappen gewonnen met het team. Ook Max Verstappen won onder zijn leiding drie WK-titels. Tegen De Telegraaf liet Horner weten dat hij alle aanklachten verwerpt. Vrijdag wordt Christian Horner dus voor het eerst verhoord.

Onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag

Het onderzoek wordt geleid door een externe specialist die het onderzoek “zo snel als praktisch mogelijk moet kunnen afronden”, verklaart Red Bull. “Het bedrijf neemt deze zaken uiterst serieus.” Wat er precies is voorgevallen, is nog onbekend, maar in de media circuleren verschillende geruchten. Sky Sports meldt dat de teambaas tijdens het onderzoek wel blijft functioneren als teambaas van Red Bull Racing.

De timing van het nieuws is zeer ongelukkig voor het team van Max Verstappen, dat aan de vooravond staat van het nieuwe F1-seizoen. Red Bull onthult op 15 februari de RB20, hun nieuwste auto en de uitdager voor het aankomende jaar. De vraag is wat voor nieuws Christian Horner vrijdag te horen krijgt.

Als de Engelsman geacht wordt zijn positie te verlaten, staan er ongetwijfeld genoeg potentiële kandidaten klaar om hem te vervangen. De naam van teammanager Jonathan Wheatley is al veel genoemd, maar ook andere voormalig-teambazen Otmar Szafnauer (Alpine), Günther Steiner (Haas) en Matia Binotto (Ferrari) komen voorbij.

