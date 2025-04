Lewis Hamilton kijkt terug op een uitdagend raceweekend in Bahrein. Na zijn slechtste kwalificatie ooit namens het team van Ferrari zat de oud-kampioen in zak en as. Tijdens de race wist hij enkele plaatsen goed te maken, en de fans beloonde hem met de titel Driver of the Day — een schrale troost voor Hamilton, die uitlegde dat het leven binnen Ferrari nog steeds onwennig kan aanvoelen.

Na afloop van de GP van Bahrein, waarin Hamilton als vijfde over de streep kwam, onthulde de Brit dat hij uit een behoorlijk diep dal moest klimmen. Tijdens de kwalificatie klokte hij slechts de negende tijd en moest hij liefst zes tienden toegeven op Charles Leclerc. Zijn stemming na afloop van het zaterdagnummer verraadde dat Hamilton allesbehalve tevreden was over het resultaat, laat staan over zijn huidige vorm bij Ferrari. Het leidde tot vergelijkingen met zijn moeizame laatste seizoen bij Mercedes; toen maakte de zevenvoudig wereldkampioen ook een verslagen indruk.

Tegenover de media in Bahrein legde Hamilton uit hoe hij zichzelf voor de race opnieuw moest motiveren. “Ik trok me terug in mijn hotel en ging echt even met mezelf in gesprek”, vertelde hij. “Ik wist dat de volgende dag nieuwe kansen zou bieden, dus ik probeerde wat positiever te beginnen.” Vooralsnog kunnen we concluderen dat dat is gelukt. Hamilton demonstreerde gedurende de race een goed tempo en eindigde uiteindelijk op P5, vlak achter Ferrari-teamgenoot Leclerc.

‘Uiteindelijk kom ik er wel’

“Natuurlijk is de kwalificatie niet goed genoeg”, gaf Hamilton toe. “Maar als ik de auto op het juiste niveau kan krijgen, zoals dat bijvoorbeeld lukte in de tweede fase van de race, dan zou ik betere weekenden moeten hebben. Je ziet dat ik nog steeds kan racen.” Hij erkende dat de situatie nog uitdagender is dan vorig jaar, maar blijft vastbesloten om zich te verbeteren: “Het is een heel andere auto, en de kwalificaties zijn dit jaar nog slechter dan vorig jaar. Ik blijf het proberen. Ik kom er wel. Uiteindelijk kom ik er wel.”

Een aantal cruciale verschillen ten opzichte van Mercedes zorgen ervoor dat Hamilton soms nog moet wennen aan zijn Ferrari-bolide. “De auto vereist echt een andere rijstijl, en ik raak daar langzaam aan gewend — net als aan de afstelling”, legde hij uit. Onder andere de conventionele remmen — Carbon Industries bij Mercedes en Brembo bij Ferrari — en het afremmen op de motor spelen hem parten. “Ik heb nooit hoeven afremmen op de motor”, aldus Hamilton, “maar hier doen we dat heel veel. Daarbij zijn de remmen heel anders dan vroeger; ze bewegen iets meer.”

