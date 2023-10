De diskwalificatie van Lewis Hamilton in Austin komt als een grote teleurstelling voor het team van Mercedes. Desondanks kan het team niets anders dan zich bij de beslissing neerleggen. Teambaas Toto Wolff bekent na de race schuld en wil zich nu op de toekomst richten.

De Grand Prix van de Verenigde Staten leek een erg positief weekend voor Mercedes en Lewis Hamilton te worden. De Brit zette een sterke prestatie neer op de baan en wist in de slotfase van de race het gat naar Max Verstappen met flinke sprongen te dichten. Een paar rondes meer en Hamilton had mogelijk het duel voor de winst aan kunnen gaan. Maar genieten van een tweede plek was de Mercedes-coureur ook niet gegund. Een paar uur na de race maakte de wedstrijdleiding bekend dat de Brit gediskwalificeerd was vanwege een technische overtreding.

LEES OOK: Waarom Hamilton en Leclerc in Austin werden gediskwalificeerd: de regels en de oorzaken

Het team besloot de straf niet aan te vechten en zich dus bij de diskwalificatie neer te leggen. “Set-up keuzes zijn altijd lastig in een sprint weekend”, reflecteert teambaas Toto Wolff. “Je hebt maar één uur aan training. Het is al helemaal lastig op een hobbelig circuit zoals COTA, en dan reden we ook nog eens met nieuwe onderdelen. Uiteindelijk maakte het niets uit. Andere teams hadden het goed, wij hadden het fout. Er is geen speelruimte in de regels. We moeten dit gewoon ondergaan, er van leren, en dan volgend weekend weer sterker voor de dag komen.”

“Dit is gewoon een van de risico’s van een sprintweekend”, voegt hoofdengineer Andrew Shovlin toe. “Natuurlijk zijn we erg teleurgesteld dat Lewis is gediskwalificeerd. Zonder echt met een volle tank te hebben gereden in de training, en met hoe hobbelig dit circuit is, hadden we niet verwacht dat de slijtage zo hoog zou zijn. We zullen hiervan leren, maar ook de positieve elementen van het weekend koesteren.”

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!