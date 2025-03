Zijn overstap van Mercedes naar Ferrari zette de paddock al op zijn kop. Wat zou het betekenen als Lewis Hamilton morgen, tegen alle verwachtingen in, de andere drie topteams het nakijken geeft en pole position pakt bij zijn Ferrari-debuut tijdens de Grand Prix van Australië? Alleen al van die gedachte kan de zevenvoudig wereldkampioen genieten, en hij zal dan ook niets aan het toeval overlaten.

Lewis Hamilton heeft het record van de meeste pole positions in handen, met 104 in totaal. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zijn fans enthousiast gemaakt over een mogelijke pole position bij zijn Ferrari-debuut tijdens de Grand Prix van Australië. “Ik zeg nooit nooit. Ik zal morgen alles geven wat ik heb”, zegt hij tegenover F1 TV.

De eerste vrije training eindigde de Brit als twaalfde. In de tweede vrije training stond hij op de vijfde plek, 0,420 seconden achter de tijd van zijn teamgenoot Charles Leclerc. Nu de vrijdag van het raceweekend achter de rug is, geeft Hamilton toe dat het een lastige opgave wordt om pole nummer 105 aan zijn palmares toe te voegen. “Voor mij denk ik dat het een beetje vroeg is, omdat ik nog steeds bezig ben met het leren van de auto. Ik leg gewoon niet te veel druk op mezelf. Ik ga proberen ervan te genieten. Ik moet wat tempo vinden. Ik weet waar ik het kan vinden. Het gaat er gewoon om dat je eropuit gaat, het doet en gewoon blijft bouwen.”

Leclerc mikt ook op pole

Tijdens de wintertest in Bahrein testte Hamilton de SF-25 voor het eerst. Vandaag ging hij in Melbourne opnieuw de baan op, maar volledig op snelheid in zijn nieuwe omgeving is Hamilton nog niet. “P1 was een beetje rommelig, maar P2 begon er zeker beter uit te zien”, zegt Hamilton enigszins hoopvol.

Voor hem is het nog steeds wennen aan alle veranderingen in de afstelling. “Omdat ik zo lang bij Mercedes was, kende ik precies alle wijzigingen in de afstelling. Ik ben nog steeds bezig met het begrijpen van welke tools we kunnen gebruiken. Het is interessant om te zien dat Charles het gewoon weet, omdat hij hier al zo lang is.”

Met McLaren, Red Bull en Mercedes zal Ferrari dit jaar flinke tegenstand krijgen in de jacht naar pole positions, podiumplaatsen en overwinningen. Toch droomt Leclerc, net als Hamilton, van de pole position op het Albert Park Street Circuit. “Het is goed om te zeggen dat we na een dag als deze uitkijken naar morgen en dat we ons willen richten op pole position.”

