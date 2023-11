In Las Vegas had Lewis Hamilton vooral te kampen met verschillende incidenten. Zonder dat alles had er volgens de Mercedes-coureur echt wel een podium ingezeten, zo vertelt hij achteraf.

Het is een bekende grap online dat Lewis Hamilton #blessed is. De Mercedes-coureur gebruikte de hashtag regelmatig om aan te geven hoe gelukkig hij zichzelf prijst met zijn leven, maar F1-fans gaven er een andere draai aan. Op de een of andere manier lijkt Hamilton namelijk altijd ongeschonden door situaties te komen die andere coureurs vellen. Bijvoorbeeld in Australië dit jaar, toen het halve veld elkaar uitschakelde maar Hamilton daar zonder problemen doorheen kwam. Het geluk van Hamilton vertaalt zich ook vaak naar mazzel met pitstops en safety cars, terwijl teamgenoten Valtteri Bottas en George Russell daar altijd veel meer pech mee hadden.

In Las Vegas, waar geluk en pech in het DNA van de stad geschreven staan, werd die theorie het meest op de proef gesteld. Pech in de kwalificatie, met startplek elf als gevolg. Geluk dat Carlos Sainz daar nog voor wegviel, waarmee Hamilton toch nog een plekje won. Pech bij de start: Hamilton kwam terecht in de malaise van de eerste bocht waardoor hij een paar plekken terugzakte. Geluk: ondanks zijn contact met Carlos Sainz bleef de auto wel heel. Pech: contact met Oscar Piastri in ronde achttien met een lekke band als gevolg. Geluk: de auto komt heelhuids in de pits aan en Hamilton kan zijn race vervolgen.

Hamilton: ‘Blij dat ik nog wat punten behaalde’

Uiteindelijk finishte Hamilton als zevende, maar volgens hem had er meer ingezeten. Teamgenoot George Russell ging als vierde over de finish, maar werd door een tijdstraf teruggezet naar plek acht. “Ik heb geen idee wat er mogelijk was”, zegt Hamilton na afloop. “Ik ben gewoon blij dat ik nog wat punten behaalde. Maar er had absoluut een podium ingezeten.”

Het is een gedachte die wordt beaamd door teambaas Toto Wolff. “Deze race vat ons seizoen een beetje samen. We hebben een snelle auto die in staat is voor het podium te gaan. Lewis had dezelfde rondetijden als Leclerc in vrije lucht. Maar hij had twee incidenten, dus dan kan je niet winnen en niet in de voorhoede meedoen.”

