Abu Dhabi blijft een beladen plaats voor Toto Wolff. Volgend weekeinde, bij de slotrace van het F1-seizoen, moet het team van Mercedes nog vol aan de bak om de tweede plaats in het conmstructeurskampioenschap veilig te stellen. De voorsprong op Ferrari bedraagt slechts vier punten. De ontknoping roept herinneringen op aan 2021, in ieder geval bij Wolff…

De Oostenrijkse teambaas van Mercedes heeft de kater van Abu Dhabi 2021 nog altijd niet verwerkt. Destijds veroverde Max Verstappen in de slotronde de wereldtitel ten koste van Lewis Hamilton. Volgens Toto Wolff was dat vooral toe te schrijven aan wedstrijdleider Michael Masi die de regels verkeerd hanteerde.

Over de aanstaande seizoensfinale in Abu Dhabi liet Toto Wolff weten zich geen zorgen te maken. “We staan in punten ongeveer gelijk met Ferrari. Met een goede racedirecteur moet dat goedkomen”, aldus Wolff met een duidelijke sneer naar Masi.

Wolff: ‘Ferrari heeft goed werk geleverd’

Tijdens de Grand Prix van Las Vegas, afgelopen zondag, presteerde Ferrari overigens aanzienlijk beter dan Mercedes met een tweede plaats voor Charles Leclerc en een zesde plaats voor Carlos Sainz. Namens Mercedes legden Lewis Hamilton en George Russell beslag op respectievelijk de zevende en de achtste plaats. De laatste kreeg een tijdstraf aan zijn broek, die hem parten speelde. “Ferrari is erg snel, ze hebben goed werk geleverd”, stelde Toto Wolff vast.

Wolff: “Ik denk dat we hier op gelijke hoogte hadden kunnen komen, maar het resultaat laat iets anders zien. Dus laten we erom racen in Abu Dhabi. Om eerlijk te zijn is het goed om P2 te hebben als positief einde van het seizoen, maar P2, P3 het maakt me toch niet echt vrolijk, het maakt het seizoen niet beter voor me.”

Bekijk hier nog eens video van Viaplay met de sensationele ontknoping van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi 2021, met hoofdrollen voor Max Verstappen en Lewis Hamilton.

