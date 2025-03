De eerste race van Lewis Hamilton namens Ferrari eindigde in een domper. De zevenvoudig wereldkampioen haalde slechts één kampioenschapspunt in Melbourne en leek nog wat onwennig in zijn rode bolide. Met name de communicatie met race-ingenieur Riccardo Adami verliep niet vlekkeloos. Hamilton duldt echter weinig kritiek en wijst naar de soms verhitte woordenwisselingen tussen Verstappen en diens race-ingenieur Gianpiero Lambiase.

Tijdens de GP van Australië ontbrak het nog aan chemie tussen Lewis Hamilton en Riccardo Adami. Toegegeven, na twaalf jaar met Mercedes-ingenieur Peter ‘Bono’ Bonnington in zijn oor zal de samenwerking met Adami even wennen zijn. In het begin moest Hamilton regelmatig vragen of hij ‘alsjeblieft met rust gelaten kon worden’. De instructies hoefden niet te vaak herhaald te worden. In de media werd de communicatie tussen beiden breed uitgemeten: ‘Wat belooft dit voor de rest van het seizoen?’

In aanloop naar de tweede ronde in Shanghai maakte Hamilton duidelijk dat de radioberichten overdreven werden. “Natuurlijk overdreef iedereen”, reageerde hij tegenover Sky Sports. “Het was letterlijk gewoon een beetje heen en weer discussiëren. Ik was heel beleefd in mijn communicatie. ‘Laat het maar aan mij over, alsjeblieft’, zei ik. Vloeken deed ik niet. Ik was op dat moment gewoon aan het worstelen met de auto en moest me concentreren op andere dingen. We zijn elkaar nog steeds aan het leren kennen, maar hij (Adami, red.) heeft in het verleden met meerdere kampioenen gewerkt, dus ik verwacht geen problemen tussen ons.”

‘Misbruik’ van Lambiase

Hamilton suggereerde bovendien dat er met twee maten werd gemeten, omdat de soms vurige radioberichten tussen Verstappen en Gianpiero Lambiase zelden worden uitgelicht. “Ga maar eens luisteren naar de radiogesprekken van anderen met hun race-ingenieurs – veel erger”, concludeerde de Brit droogjes. “De gesprekken die Verstappen door de jaren heen heeft gevoerd met zijn ingenieur, het ‘misbruik’ dat die arme man heeft moeten doorstaan…” lichtte Hamilton toe. “Daar wordt nooit over geschreven, maar over die bescheiden discussie bij mij wel.”

“Uiteindelijk kennen Adami en ik elkaar pas net”, besloot hij. “Achteraf heb ik zoiets van: ‘Hé maat, dat stukje informatie heb ik niet nodig, maar dit is wanneer je me wél bepaalde gegevens mag geven. Dit is hoe ik me voel in de auto en dit is wanneer ik extra informatie wél en niet kan gebruiken.’ Daar gaat het om. Alles gebeurt met een glimlach, en we kijken nu gewoon vooruit.”

