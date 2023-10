Lewis Hamilton heeft te doen met Sergio Pérez, zo lijkt het. De zevenvoudig wereldkampioen van Mercedes stelt in de aanloop naar de Grand Prix van Mexico dat de Mexicaan zich bij Red Bull Racing in een moeilijke positie bevindt omdat niet iedereen binnen het team hem steunt.

Zonder namen te noemen lijkt Hamilton daarbij te verwijzen naar Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko, die zich de afgelopen maanden meer dan eens kritisch uitliet over Pérez naar aanleiding van dienst teleurstellende prestaties op de baan.

Sergio Pérez staat nog wel steeds tweede in het wereldkampioenschap, maar het krachtsverschil ten opzichte van teamgenoot Max Verstappen is enorm. De drievoudig wereldkampioen van Red Bull staat na 18 van de 22 races op 466 punten (en 15 overwinningen) tegenover 240 punten (en twee overwinningen) voor Pérez.

Hamilton: ‘Mensen die hem psychologisch beïnvloeden’

“Ik denk dat zijn team hem niet helpt”, vertelt Hamilton tegenover Fox Sports. “Ik weet dat Red Bull uit heel veel mensen bestaat, maar er zijn personen die hem psychologisch beïnvloeden en hem niet steunen. Als ik elk weekend zulke negatieve dingen over mezelf zou horen, zou ik dat ook heel moeilijk vinden.”

Lees ook: Marko ziet in Alonso enige serieuze alternatief voor Pérez

Volgens Hamilton weet Pérez wel hoe hij met de situatie moet omgaan. “Ik heb niet precies meegemaakt wat Sergio Perez doormaakt, maar als coureur begrijp ik de psychologische en mentale druk. Het is iets heel zwaars dat op je valt en het is heel moeilijk om het in woorden uit te leggen. Ik denk dat hij veel steun om zich heen heeft, hij zorgt heel goed voor zichzelf.”

Hamilton: ‘Pérez blijft het altijd proberen’

Hamilton vervolgt: “Ik was erg enthousiast over hem aan het begin van het seizoen, omdat hij zo goed reed. Ik dacht: ‘We zien eindelijk het beste van Checo’, maar het is een heel lang seizoen. Dit is een zeer veeleisende sport, maar wat ik wel kan zeggen over Pérez is dat hij altijd herstelt, opstaat en het blijft proberen.”

Volgens Hamilton zal Pérez gebrand zijn om zondag tijdens zijn thuisrace (start: 21.00 uur Nederlandse tijd) iets te laten zien. ,,Toen ik dit seizoen mijn thuisrace op Silverstone reed, was ik ook extra gemotiveerd. Dat zal bij Pérez hier in Mexico niet anders zijn.”

Lees hier alles over de Grand Prix van Mexico 2023 met o.a. het complete tijdschema

Speciale kampioensuitgave FORMULE 1 Magazine

De speciale kampioensuitgave van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel. Het magazine is ook al digitaal te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland! Lees alles over de bijzondere WK-trilogie van Max Verstappen, met unieke fotografie van onze huisfotograaf Peter van Egmond. Met in dit nummer verder o.a:

Exclusief interview Oranje-bondscoach Ronald Koeman: ‘Max doet me aan Messi denken’

Red Bulls teambaas Christian Horner blijft zich verbazen: ‘Alle superlatieven voor Max zijn op’

Fotoserie: Verstappens snelle weg naar de derde wereldtitel

Het uitgekiende F1-traject van Jan Lammers en zoon René

Gallery: het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Columns Noël Ummels en Nelson Valkenburg

F1 Insider Graham Watson over FOM’s commerciële belang van een nieuwe superster

En verder alles over Max Verstappens kampioensweekend in Qatar!